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Acun Ilıcalı Survivor'da çıldırdı ve o ismi oyundan ihraç etti! 'Delikanlılık yapmak istiyorsan git mahallende yap'

Acun Ilıcalı, Survivor'da Berkan ve Yunus Emre arasındaki gerilim sonrası çıldırdı. Ünlüler ve Gönüllüler'in mücadele ettiği Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Gönüllülerin 5-3'lük üstünlüğü ile devam eden oyunda, Berkan ve Sercan birlikte parkura çıktı. Sercan, yarışı önce tamamlayarak Berkan'a atış hakkı tanımadı. Oyun sonunda sesler yükseldi. Yunus Emre, Berkan'ın üstüne yürüdü. Olaya müdahale eden Acun Ilıcalı, sert bir uyarının ardından Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti. İşte Survivor'da yaşananlar...

02.06.2020 09:28 - Son Güncelleme: 02.06.2020 09:28
Acun Ilıcalı Survivor'da çıldırdı ve o ismi oyundan ihraç etti! 'Delikanlılık yapmak istiyorsan git mahallende yap'

Survivor son bölümde Acun Ilıcalı çileden çıktı. Gönüllülerin 5-3'lük üstünlüğü ile devam eden oyunda, Berkan ve Sercan birlikte parkura çıktı. Sercan, yarışı önce tamamlayarak Berkan'a atış hakkı tanımadı. Oyun sonunda sesler yükseldi. Yunus Emre, Berkan'ın üstüne yürüdü.

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Acun Ilıcalı Survivor'da çıldırdı ve o ismi oyundan ihraç etti! 'Delikanlılık yapmak istiyorsan git mahallende yap'

"Ben buna meydan okuyorum. Kick boks, boks, güreş...Erkek ya!" diyerek bağırmaya başlayan Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı'dan müdahale gecikmedi. Ilıcalı "Dövüş sporlarını kendine sakla" dedi.

Acun Ilıcalı Survivor'da çıldırdı ve o ismi oyundan ihraç etti! 'Delikanlılık yapmak istiyorsan git mahallende yap'

Berkan'ın "Efendilik çok güzel ama herkese yakışmaz" sözlerine "Senin gibi efendileri ben iki parmağımla cebimden çıkarıyorum" diyerek karşılık veren Yunus Emre'ye bu kez Ilıcalı'nın tepkisi daha da sert oldu.

Acun Ilıcalı Survivor'da çıldırdı ve o ismi oyundan ihraç etti! 'Delikanlılık yapmak istiyorsan git mahallende yap'

Oyunu yarıda kesen Acun Ilıcalı, "Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Net bir uyarı yapıyorum. Sen burada eğer bir daha küfür kullanırsan, çok ciddi yaptırım yapacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz! Sen bunu alışkanlık haline getirdin. Suat Usta da der, kazanıyoruz da der... Bizde küfür yok! Sen hakaret ediyorsun. Kötü kelime kullanıyorsun. Kullanamazsın öyle bir kelime ya! Üste yürümede de sorun yok. Biraz yakınlaşırsın, laf atarsın, o laf atar... Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kullanamazsın! Bunu anlamıyor musun sen?" dedi.

Acun Ilıcalı Survivor'da çıldırdı ve o ismi oyundan ihraç etti! 'Delikanlılık yapmak istiyorsan git mahallende yap'

Yunus Emre, Ilıcalı'nın sözlerine gülerek karşılık verdi. Yarışmacıyı bir kez daha uyaran Ilıcalı "Hepinizin önünde söylüyorum. Senin bundan sonra kötü kelime kullanma hakkın yok!" dedi.

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