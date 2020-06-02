Acun Ilıcalı Survivor'da çıldırdı ve o ismi oyundan ihraç etti! 'Delikanlılık yapmak istiyorsan git mahallende yap'
Acun Ilıcalı, Survivor'da Berkan ve Yunus Emre arasındaki gerilim sonrası çıldırdı. Ünlüler ve Gönüllüler'in mücadele ettiği Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Gönüllülerin 5-3'lük üstünlüğü ile devam eden oyunda, Berkan ve Sercan birlikte parkura çıktı. Sercan, yarışı önce tamamlayarak Berkan'a atış hakkı tanımadı. Oyun sonunda sesler yükseldi. Yunus Emre, Berkan'ın üstüne yürüdü. Olaya müdahale eden Acun Ilıcalı, sert bir uyarının ardından Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti. İşte Survivor'da yaşananlar...
Oyunu yarıda kesen Acun Ilıcalı, "Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Net bir uyarı yapıyorum. Sen burada eğer bir daha küfür kullanırsan, çok ciddi yaptırım yapacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz! Sen bunu alışkanlık haline getirdin. Suat Usta da der, kazanıyoruz da der... Bizde küfür yok! Sen hakaret ediyorsun. Kötü kelime kullanıyorsun. Kullanamazsın öyle bir kelime ya! Üste yürümede de sorun yok. Biraz yakınlaşırsın, laf atarsın, o laf atar... Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kullanamazsın! Bunu anlamıyor musun sen?" dedi.