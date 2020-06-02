Acun Ilıcalı Survivor'da çıldırdı ve o ismi oyundan ihraç etti! 'Delikanlılık yapmak istiyorsan git mahallende yap'

Oyunu yarıda kesen Acun Ilıcalı, "Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Net bir uyarı yapıyorum. Sen burada eğer bir daha küfür kullanırsan, çok ciddi yaptırım yapacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz! Sen bunu alışkanlık haline getirdin. Suat Usta da der, kazanıyoruz da der... Bizde küfür yok! Sen hakaret ediyorsun. Kötü kelime kullanıyorsun. Kullanamazsın öyle bir kelime ya! Üste yürümede de sorun yok. Biraz yakınlaşırsın, laf atarsın, o laf atar... Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kullanamazsın! Bunu anlamıyor musun sen?" dedi.