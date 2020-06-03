SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Survivor'da 4 dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında Yunus Emre, Elif ve Aycan'dan sonra Sercan Yıldırım da eleme adayı oldu! Böylelikle Ünlüler takımı dağılmış oldu ve elenen yarışmacının ardından Gönüllüler takımından 7, Ünlüler takımından ise 3 kişi birleşecek ve 5'e 5 yeni takımlar oluşacak!

TAKIMLAR NASIL OLUŞACAK?

Acun Ilıcalı : "Bu hafta sembol finalinin sonucunda 1 kişi direk çeyrek finale kalacak. Çarşamba günü bir konsey olacak ve yeni takımlar belirlenecek. Parkurda hepiniz yarışacaksınız ve en iyi 2 isim takım kaptanları olup kendi takımlarını oluşturacaklar. Elemeden hemen sonra bütün oyunlarda kadın ve erkekler karışık oynayacak." diyerek takımların nasıl oluşacağını duyurdu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI