Suvivor 2020 finale doğru yaklaşırken elemeler de devam ediyor. Survivor Aycan bu hafta elenen isim oldu. Gönüllüler takımında canla başla mücadele eden yarışmacının hayatı da merak edilenler arasında yer alıyor. İletişimin ödülünü kazanan takımdan Aycan da ailesiyle görüşerek onları çok özlediğini söylemişti. Survivor Aycan Yanaç kimdir sorusunun merak edilen yanıtını haberimizde derledik.
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Nünberg ile başlayan Aycan Yanaç, kariyerine Köln'de devam etti.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında yer aldı.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonu tanıtımında iddiasını "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." sözleriyle ortaya koymuştu.
SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
Survivor'da 4 dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında Yunus Emre, Elif ve Aycan'dan sonra Sercan Yıldırım da eleme adayı oldu! Böylelikle Ünlüler takımı dağılmış oldu ve elenen yarışmacının ardından Gönüllüler takımından 7, Ünlüler takımından ise 3 kişi birleşecek ve 5'e 5 yeni takımlar oluşacak!
TAKIMLAR NASIL OLUŞACAK?
Acun Ilıcalı : "Bu hafta sembol finalinin sonucunda 1 kişi direk çeyrek finale kalacak. Çarşamba günü bir konsey olacak ve yeni takımlar belirlenecek. Parkurda hepiniz yarışacaksınız ve en iyi 2 isim takım kaptanları olup kendi takımlarını oluşturacaklar. Elemeden hemen sonra bütün oyunlarda kadın ve erkekler karışık oynayacak." diyerek takımların nasıl oluşacağını duyurdu.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI