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Acun Ilıcalı, Survivor'daki ödül malikanesinin sahibini açıkladı! Jennifer Lopez'in eşine ait denmişti...

Acun Ilıcalı Survivor 2020'deki malikane ödülü ile günlerce konuşulmuş ancak ısrarla o malikanenin kime ait olduğunu söylememişti. Ilıcalı'dan beklenen açıklama geldi. Corona virüs nedeni ile ödül oyunlarında seyahat yapamayan yarışmacılar için Dominik Cumhuriyeti'nde lüks bir malikane ayarlanmıştı. Herkes bu malikanenin sahibini merak ederken, evin Jennifer Lopez'in eşi Marc Anthony'e ait olduğu iddia edilmişti. Ancak dün akşam yayınlanan Survivor 94. bölümde Acun Ilıcalı, malikanenin gerçek sahibi açıkladı.

02.06.2020 11:05 - Son Güncelleme: 02.06.2020 11:22
Acun Ilıcalı, Survivor'daki ödül malikanesinin sahibini açıkladı! Jennifer Lopez'in eşine ait denmişti...

Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler, 20 Nisan Pazartesi günü herkesin hayalini süsleyen muhteşem bir ödül için karşı karşıya geldi. Gönüllüler Takımı'nın kazandığı malikane ödülü günlerce konuşulmuş ve Hakan Hatipoğlu o malikanenin Jnnifer Lopez'in eşine ait olduğunu ifade etmişti. Ancak Acun Ilıcalı, malikanenin gerçek sahibini açıkladı.

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Acun Ilıcalı, Survivor'daki ödül malikanesinin sahibini açıkladı! Jennifer Lopez'in eşine ait denmişti...

'Survivor' dün akşam 94. bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunu heyecanının yaşandığı gecede, kazanan takım malikanede kurulan spa merkezinde rahatlayacaktı.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki ödül malikanesinin sahibini açıkladı! Jennifer Lopez'in eşine ait denmişti...

Çekişmeli geçen oyun sonrası kazanan gönüllüler takımı oldu. Seremonide konuşan Acun Ilıcalı ise ödül malikanesinin sahibini açıkladı.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki ödül malikanesinin sahibini açıkladı! Jennifer Lopez'in eşine ait denmişti...

Survivor'da ilk haftalardan bu yana büyük ödüllerde lüks malikane kullanılıyordu. Daha önce Hakan Hatipoğlu, malikanenin sahibinin ünlü şarkıcı Marc Anthony olduğunu söylemişti.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki ödül malikanesinin sahibini açıkladı! Jennifer Lopez'in eşine ait denmişti...

SURVIVOR'DAKİ MALİKANENİN SAHİBİ PITBULL

Bu haftaki ödül oyununda ise Acun Ilıcalı, malikanenin son defa kullanılacağını belirterek sahibi olan kişiyi de açıkladı.
Ilıcalı, ödül oyununu kazanan gönüllüler takımıyla yaptığı konuşmada, villanın sahibinin ABD'li rapçi Pitbull olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki ödül malikanesinin sahibini açıkladı! Jennifer Lopez'in eşine ait denmişti...

Gönüllüler takımı ise villanın kime ait olduğunu villadaki Pitbull yazılarından dolayı bildiklerini ifade etti.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki ödül malikanesinin sahibini açıkladı! Jennifer Lopez'in eşine ait denmişti...

ACUN'DAN YENİ SÜRPRİZLER!

Acun Ilıcalı, "Survivor'da Pitbull'un evini tamamladık. Neden garip bir ev ödülü vermeyelim? Var kafamda bir şeyler açıklayacağım" dedi.

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