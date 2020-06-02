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Acun Ilıcalı, Survivor'daki ödül malikanesinin sahibini açıkladı! Jennifer Lopez'in eşine ait denmişti...

Acun Ilıcalı Survivor 2020'deki malikane ödülü ile günlerce konuşulmuş ancak ısrarla o malikanenin kime ait olduğunu söylememişti. Ilıcalı'dan beklenen açıklama geldi. Corona virüs nedeni ile ödül oyunlarında seyahat yapamayan yarışmacılar için Dominik Cumhuriyeti'nde lüks bir malikane ayarlanmıştı. Herkes bu malikanenin sahibini merak ederken, evin Jennifer Lopez'in eşi Marc Anthony'e ait olduğu iddia edilmişti. Ancak dün akşam yayınlanan Survivor 94. bölümde Acun Ilıcalı, malikanenin gerçek sahibi açıkladı.

02.06.2020 11:05 - Son Güncelleme: 02.06.2020 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





