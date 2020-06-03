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    • 03.06.2020 09:35
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    ? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

    TV8’in akşam kuşağında yayınlanan Survivor 2020 izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam Survivor’da yine bir iletişim oyunu oynandı, çok önemli olan bu ödül için her iki takım da kıyasıya mücadele verdi. Zorlu parkurda yarışmacılar canla başla çabalarken yine gergin anlar da yaşandı. Survivor iletişim oyununda Yunus Emre sakatlığından dolayı yarışamadı. Peki Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Heyecan dolu ada konseyi de toplandı, işte Suvivor kim elendi? Sorusunun yanıtı…

    Survivor kim elendi? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor finale doğru yaklaşırken parkurların zorlaşması da yarışmacıları oldukça zorluyor. Sinirler gerildiği için tartışmalar da eksik olmuyor. Survivor son bölümde iletişim oyunu oynandı ve aileleriyle görüşecek olan yarışmacılar tüm güçlerini sarf ederek yarıştı. Büyük mücadelenin yaşandığı oyunda kazanan tek bir taraf oldu. Peki Survivor'a bu hafta veda eden yarışmacı kim oldu?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, ADAYA KİM VEDA ETTİ?

    Survivor elenen yarışmacı ünlüler takımından Aycan Yanaç oldu. Ünlüler - Gönüllüler elenen yarışmacı ise sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli oldu

    SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    İletişim mücadelesinin yaşandığı Survivor'da kazanan takım telefonda ailesiyle görüşme şansı kazandı. Ödülün büyük olduğu oyunu bu hafta ünlüler takımı, 10'a 6 skorla kazandı.

    SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Survivor'da 4 dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında Yunus Emre, Elif ve Aycan'dan sonra Sercan Yıldırım da eleme adayı oldu! Böylelikle Ünlüler takımı dağılmış oldu ve elenen yarışmacının ardından Gönüllüler takımından 7, Ünlüler takımından ise 3 kişi birleşecek ve 5'e 5 yeni takımlar oluşacak!

    SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

    Survivor'da 4 dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında Yunus Emre, Elif ve Aycan'dan sonra Sercan Yıldırım da eleme adayı oldu! Böylelikle Ünlüler takımı dağılmış oldu ve elenen yarışmacının ardından Gönüllüler takımından 7, Ünlüler takımından ise 3 kişi birleşecek ve 5'e 5 yeni takımlar oluşacak!

    TAKIMLAR NASIL OLUŞACAK?

    Acun Ilıcalı : "Bu hafta sembol finalinin sonucunda 1 kişi direk çeyrek finale kalacak. Çarşamba günü bir konsey olacak ve yeni takımlar belirlenecek. Parkurda hepiniz yarışacaksınız ve en iyi 2 isim takım kaptanları olup kendi takımlarını oluşturacaklar. Elemeden hemen sonra bütün oyunlarda kadın ve erkekler karışık oynayacak." diyerek takımların nasıl oluşacağını duyurdu.
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