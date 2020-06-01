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Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile fotoğraf paylaştı! 'Hayatımın en uzun doğum günüydü'

Acun Ilıcalı, yeni yaşını sevgilisi ve ekip arkadaşları ile birlikte Dominik'te kutladı. 29 Mayıs tarihinde 51. yaş gününü 3 kıtada kutlayan Acun Ilıcalı, mutlu anlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın da Instagram hesabından kutladığı Acun Ilıcalı'nın doğum günü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, doğum günü hakkında yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile bir fotoğraf yayınlandı. 'Hayatımın en uzun doğum günüydü' diyen Ilıcalı, herkese teşekkürlerini iletti.

01.06.2020 18:13 - Son Güncelleme: 01.06.2020 18:40
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile fotoğraf paylaştı! 'Hayatımın en uzun doğum günüydü'

Acun Ilıcalı'nın doğum günü sosyal medya gündeminde! geçtiğimiz günlerde eski eşi Şeyma Subaşı'na övgüler yağdıran Acun Ilıcalı'ya Şeyma'dan jest geldi. Şeyma Subaşı, eski eşinin doğum gününü, "Benim bebeğimin bir tanecik, sevgili, nazik ve çok başarılı babası doğum günün kutlu olsun. Her yılın bir öncekinden daha da başarılı olsun." notuyla paylaştı.

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Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile fotoğraf paylaştı! 'Hayatımın en uzun doğum günüydü'

Acun Ilıcalı ise, kendisine gelen doğum günü mesajları ve sürprizlerini Instgram hesabından yayınladı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile fotoğraf paylaştı! 'Hayatımın en uzun doğum günüydü'

Kızlarından ve ekip arkadaşlarından gelen kutlamaları paylaşarak teşekkür eden Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı da ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile fotoğraf paylaştı! 'Hayatımın en uzun doğum günüydü'

51. yaş gününü Dominik'teki ekip arkadaşları ve sevgilisi ile geçiren Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafını paylaştı. Ilıcalı paylaşımına "Hayatımın en uzun doğum günüydü. 3 kıtada kutladım. Kutlayan herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız" notunu yazdı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile fotoğraf paylaştı! 'Hayatımın en uzun doğum günüydü'

Acun Ilıcalı ve kızları Yasemin - Leyla Ilıcalı

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