Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile fotoğraf paylaştı! 'Hayatımın en uzun doğum günüydü'
Acun Ilıcalı, yeni yaşını sevgilisi ve ekip arkadaşları ile birlikte Dominik'te kutladı. 29 Mayıs tarihinde 51. yaş gününü 3 kıtada kutlayan Acun Ilıcalı, mutlu anlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın da Instagram hesabından kutladığı Acun Ilıcalı'nın doğum günü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, doğum günü hakkında yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile bir fotoğraf yayınlandı. 'Hayatımın en uzun doğum günüydü' diyen Ilıcalı, herkese teşekkürlerini iletti.
Acun Ilıcalı'nın doğum günü sosyal medya gündeminde! geçtiğimiz günlerde eski eşi Şeyma Subaşı'na övgüler yağdıran Acun Ilıcalı'ya Şeyma'dan jest geldi. Şeyma Subaşı, eski eşinin doğum gününü, "Benim bebeğimin bir tanecik, sevgili, nazik ve çok başarılı babası doğum günün kutlu olsun. Her yılın bir öncekinden daha da başarılı olsun." notuyla paylaştı.