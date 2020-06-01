Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile fotoğraf paylaştı! 'Hayatımın en uzun doğum günüydü'

Acun Ilıcalı'nın doğum günü sosyal medya gündeminde! geçtiğimiz günlerde eski eşi Şeyma Subaşı'na övgüler yağdıran Acun Ilıcalı'ya Şeyma'dan jest geldi. Şeyma Subaşı, eski eşinin doğum gününü, "Benim bebeğimin bir tanecik, sevgili, nazik ve çok başarılı babası doğum günün kutlu olsun. Her yılın bir öncekinden daha da başarılı olsun." notuyla paylaştı.