Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan 64 yaşındaki Sezai Harman cinayetinde sona gelindi. Detayları ile kan donduran Manisa'da işlenen Sezai Harman'ın cinayetinin katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Sezai Harman'ın katili kim? İşte Sezai Harman'ın ölmeden önceki son sözleri ve hastane odasındaki diğer yatan hastanın açıklamaları ile tüyler ürperten cinayetin detayları...

19 Mart 2019'da ilçeye bağlı Kendirlik Mahallesi'nde yaşayan Sezai Harman (64), akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürüldü. Önce Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Harman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölümü "şüpheli" bulunan Sezai Harman'ın kardeşleri, ağabeylerinin eşi Ayşe Harman (46) tarafından zehirlendiği iddiasıyla şikayette bulundu.