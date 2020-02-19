Müge Anlı son dakika! "Damadım bana tecavüz etti, üstümü parçaladı" dedi stüdyo karıştı... Sezai Harman'ın katili kim?

Sezai Harman, iki yıl önce zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından yakınlarına: "Yediğim tüm yemekler bana acı geliyor" demişti. Sezai Bey'in kızı Canan Hanım, zehirlenme olayının ardından üvey annesinden şikayetçi olmak istedi. Sezai Bey, kızına: "Eşim kanser hastası! Yaptıklarından pişman oldu. Bir daha böyle bir şey yapmayacak" dedi.