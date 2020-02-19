Müge Anlı son dakika! "Damadım bana tecavüz etti, üstümü parçaladı" dedi stüdyo karıştı... Sezai Harman'ın katili kim?
Müge Anlı son dakika Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili çarpıcı gelişmeler! Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek yaşamını yitirdi. Müge Anlı canlı yayınına katılan Sezai Harman'ın kızı Canan Dağcı, üvey annesini, babasını zehirlemekle suçladı. Canan Hanım ayrıca o dönem üvey annesinin birliktelik yaşadığı başka bir kişi olduğunu da iddia etti. 19 Şubat Müge Anlı son bölümde Sezai Harman'ın katili araştırılırken ortaya çıkan gerçekler şoke etti. İşte Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Sezai Harman'ın şüpheli ölümünün sır perdesini aralanırken ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti. Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek, yaşamını yitirdi. Kızı Canan Dağcı ise üvey anne Ayşe Hanım'u suçluyor. Ayşe Hanım'ın ifadeleri ise akılalır cinsten değil...
Canan Hanım, üvey annesini, babasını zehirlemekle suçluyor. Ayrıca o dönem üvey annesinin birliktelik yaşadığı başka bir kişi olduğunu da iddia ediyor. Babasının zehirlenme olayı başta olmak üzere, üvey annesi Ayşe Hanım'ı sevgilisiyle gören görgü şahitlerinin Müge Anlı canlı yayınına ulaşmalarını istiyor…
Sezai Harman, iki yıl önce zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından yakınlarına: "Yediğim tüm yemekler bana acı geliyor" demişti. Sezai Bey'in kızı Canan Hanım, zehirlenme olayının ardından üvey annesinden şikayetçi olmak istedi. Sezai Bey, kızına: "Eşim kanser hastası! Yaptıklarından pişman oldu. Bir daha böyle bir şey yapmayacak" dedi.