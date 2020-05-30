SURVİVOR CANLI YAYIN REKORU NE KADAR OLDU?

Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın dünya rekoru kırdı. Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.