Müge Anlı canlı yayınında Sezai Harman'ın zehirlendiği anı anlattı, tüyler ürperdi: Halüsinasyon görüyordu...
Müge Anlı son dakika gelişmesi ile herkes şoke oldu. Manisalı Sezai Harman'ın şüpheli ölümünün arkasında kimler var? Sezai Harman'ı eşi ve eşinin sevgilisi mi öldürdü? Müge Anlı 10 Şubat Atv canlı yayınında Sezai Harman'ın tedavisine tanık olan Fadime Vural'ın anlattıkları tüyler ürpertti. Sezai Harman'ı eşi Ayşe Hanım'ın zehirlediği şüpheleri Fadime Hanım'ın anlattıklarıyla bir adım öteye taşındı. Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek, yaşamını yitirdi. Müge Anlı, Sezai Harman'ın ölümündeki sır perdesini ortaya çıkarıyor! İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı son bölümde Sezai Harman gelişmesi şoke etti. Eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek öldürüldüğünden şüphelenilen iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman'ın tedavi sürecine hastane odasında tanıklık eden Fadime Vural anlattıklarıyla şoke etti. İşte 20 Şubat Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri!
Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek, yaşamını yitirdi. Canan Hanım, üvey annesini, babasını zehirlemekle suçluyor. Ayrıca o dönem üvey annesinin birliktelik yaşadığı başka bir kişi olduğunu da iddia ediyor. Babasının zehirlenme olayı başta olmak üzere, üvey annesi Ayşe Hanım'ı sevgilisiyle gören görgü şahitlerinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ulaşmalarını istiyor…
Fadime Hanım, üç gün boyunca aynı odada kaldıklarını söylerken, Ayşe Hanım'ın bazı davranışlarını hayretle izlediğini açıkladı. Ayşe Hanım'ın, refakatçilerin eşyalarını koyduğu bir dolaptan pet bardakları alarak, içerisine bazı şeyleri koyduğuna dikkat çekmiş. Pet bardakları, peçeteye sarıp, Sezai Bey'i içmesi için zorluyormuş. Sezai Bey her seferinde içmemek için mücadele veriyormuş. Fadime Hanım, Sezai Harman'ın yakınlarından önce Ayşe Hanım'dan şüphelendiğini söylüyor…