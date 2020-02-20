Müge Anlı canlı yayınında Sezai Harman'ın zehirlendiği anı anlattı, tüyler ürperdi: Halüsinasyon görüyordu...

Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek, yaşamını yitirdi. Canan Hanım, üvey annesini, babasını zehirlemekle suçluyor. Ayrıca o dönem üvey annesinin birliktelik yaşadığı başka bir kişi olduğunu da iddia ediyor. Babasının zehirlenme olayı başta olmak üzere, üvey annesi Ayşe Hanım'ı sevgilisiyle gören görgü şahitlerinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ulaşmalarını istiyor…