Esra Erol canlı yayında son dakika gelişmesi! Uğurcan Celepoğlu'nun DNA testi sonucu ne çıktı?

İLK ŞOK GEÇTİĞİMİZ YAŞANDI

Esra Erol'un programında Uğurcan'ın babası olarak aranan Ali Celepoğlu kısa süre içerisinde bulunmuş ve ertesi günde yayına katıldı. Bütün iddiaları programda reddeden Ali Celepoğlu anne Nargüzel hanım ile evliliğinin tam bir kumpas olduğunu Nargüzel hanımın elini dahi tutmadığını ve nikah kıyıldıktan sonra birkaç saat içinde kendisinin zaten kaçtığını dile getirdi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden anne Nargüzel hanım ise babanın Ali Celepoğlu olduğu konusunda ısrarcı davranarak Ali bey'in gerçeklerle yüzleşmek istemediği için yalan söylediğini ifade etti.

20 yaşındaki Uğurcan ve nüfusuna kayıtlı olduğu Ali Celepoğlu arasında Dna testi yapıldı ve ilk şok yaşandı. Ali Celepoğlu Uğurcan'ın biyolojik babası çıkmadı.

Hafta başında tekrar Esra Erol'da programına katılan anne Nargüzel hanım Uğurcan'ın babası konusunda yalan söylediğini itiraf etti. 1999 yılında Ali Celepoğlu ile evlendikten sonra kaçtığını itiraf eden Nargüzel hanım o dönem birlikte çalıştığı Uğur Yazar isimli şahsın Uğurcan'ın gerçek babası olduğunu belirtti. O dönemi tüm ayrıntılarıyla anlatan Nargüzel hanım, tüm izleyicilere Uğurcan'ın babası bulundu dedirtti.

Kısa süre içinde Tokat'ta yaşayan Uğur Yazar, Esra Erol tarafından bulundu. Uğurcan'ın biyolojik babası olduğu iddia edilen Uğur Yazar, telefonla canlı yayına bağlanarak o dönem anne Nargüzel ilişkileri olduğunu kabul etti. Uğurcan'ın varlığından haberdar olduğunu sözlerine ekleyen Uğur Yazar, Nargüzel hanımın o dönem ki hızlı hayatından dolayı emin olamadığını ve bu sebeple çocuğun peşine düşmediğini sözlerine ekledi. Tokat'ta yaşayan 45 yaşındaki Uğur Yazar isimli şahıstan DNA testi örneği alındı.