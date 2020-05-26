Türkiye Esra Erol'da canlı yayınına katılan 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu'nu konuşuyor. Biyolojik babasını öğrenmek isteyen Uğurcan Celepoğlu'nun, arka arkaya yaşadığı şokun ardından Esra Erol'da canlı yayınında yüzü güldü. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Esra Erol'da canlı yayınında 20 yıldır baba dediği Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenen Uğurcan, ikinci şoku da annesinin itirafının ardından yaşadı. Nargüzel Celepoğlu'nun, Uğurcan'ın babası Uğur Yazar itirafının ardından yapılan ikinci DNA testi sonucu da olumsuz yanıt verince, anne Nargüzel Esra Erol'da canlı yayınını terk etti.
26 Mayıs Atv canlı yayınında ise sevindiren bir gelişme yaşandı. Milyonların nefesini tutup Nargüzel Celepoğlu'nun Uğurcan'ın annesi olup olmadığını ortaya çıkartacak olan test sonucunu beklerken, canlı yayına telefonla bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Uğurcan Celepoğlu'na iş imkanı sağlayacağını belirtmesi, hem Esra Erol'u hem de ekranları başındaki izleyiciyi sevindirdi.
Bu gelişmenin ardından canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici de, Uğurcan ve kardeşine evlerini açtığını, kabul ederlerse birlikte aynı evde rahat içerisinde yaşayabileceklerini ifade etti.
Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan 13 yaşından sonra annesi Nargüzel Celepoğlu'nun yanına gitmişti. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.
Programa katılan anne Nargüzel Celepoğlu ise küçük yaşta Ali Celepoğlu isimli şahıs tarafından kandırılarak birlikte kaçtıklarını ve ailesinin öğrenmesi üzerine apar topar nikah kıydıklarını bir süre sonra da Uğurcan'ı dünyaya getirdiğini ifade etti.
İLK ŞOK GEÇTİĞİMİZ YAŞANDI
Esra Erol'un programında Uğurcan'ın babası olarak aranan Ali Celepoğlu kısa süre içerisinde bulunmuş ve ertesi günde yayına katıldı. Bütün iddiaları programda reddeden Ali Celepoğlu anne Nargüzel hanım ile evliliğinin tam bir kumpas olduğunu Nargüzel hanımın elini dahi tutmadığını ve nikah kıyıldıktan sonra birkaç saat içinde kendisinin zaten kaçtığını dile getirdi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden anne Nargüzel hanım ise babanın Ali Celepoğlu olduğu konusunda ısrarcı davranarak Ali bey'in gerçeklerle yüzleşmek istemediği için yalan söylediğini ifade etti.
20 yaşındaki Uğurcan ve nüfusuna kayıtlı olduğu Ali Celepoğlu arasında Dna testi yapıldı ve ilk şok yaşandı. Ali Celepoğlu Uğurcan'ın biyolojik babası çıkmadı.
Hafta başında tekrar Esra Erol'da programına katılan anne Nargüzel hanım Uğurcan'ın babası konusunda yalan söylediğini itiraf etti. 1999 yılında Ali Celepoğlu ile evlendikten sonra kaçtığını itiraf eden Nargüzel hanım o dönem birlikte çalıştığı Uğur Yazar isimli şahsın Uğurcan'ın gerçek babası olduğunu belirtti. O dönemi tüm ayrıntılarıyla anlatan Nargüzel hanım, tüm izleyicilere Uğurcan'ın babası bulundu dedirtti.
Kısa süre içinde Tokat'ta yaşayan Uğur Yazar, Esra Erol tarafından bulundu. Uğurcan'ın biyolojik babası olduğu iddia edilen Uğur Yazar, telefonla canlı yayına bağlanarak o dönem anne Nargüzel ilişkileri olduğunu kabul etti. Uğurcan'ın varlığından haberdar olduğunu sözlerine ekleyen Uğur Yazar, Nargüzel hanımın o dönem ki hızlı hayatından dolayı emin olamadığını ve bu sebeple çocuğun peşine düşmediğini sözlerine ekledi. Tokat'ta yaşayan 45 yaşındaki Uğur Yazar isimli şahıstan DNA testi örneği alındı.
ANNE NARGÜZEL DNA SONUCUYLA ŞOKE OLDU!
Hayatının yalnızca yalanlar üzerine kurulu olduğunu söyleyen Uğurcan bu defa biyolojik babasına yaklaşmanın heyecanını yaşadı. Uğurcan Celepoğlu ve U.Y. arasında Dna testi yapıldı. Fakat Uğur Yazar da Uğurcan'ın biyolojik babası çıkmadı.
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan genç adam annesi Nargüzel hanıma tüm gerçekleri açıklaması için yalvardı.
"ANNEME DE DNA TESTİ YAPIN"
20 yıllık hayatıyla ilgili üst üste şok yaşayan Uğurcan Celepoğlu, Nargüzel Celepoğlu için de DNA testi istediğini, annesi olup olmadığına güvenemediğini belirtti.
CANLI YAYINI TERK ETTİ!
Oğlu Uğurcan'ın babasının Uğur Yazar olduğunu hatta oğluna da bu yüzden Uğur ismini verdiğini canlı yayında itiraf eden anne Nargüzel Celepoğlu, Esra Erol'da açıklanan son dakika DNA testi sonucuyla şoke oldu ve canlı yayını terk etti.
Yaşanan olayların ardından Uğurcan'ın annesi Nargüzel Celepoğlu, "Uğurcan'ın babasının adı bende kalsın" sözleriyle şoke etti. Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi değil mi? DNA testi sonucu 27 Mayıs Çarşamba Esra Erol'da canlı yayınında açıklanacak.