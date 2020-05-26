Türkiye Esra Erol'da canlı yayınına katılan 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu'nu konuşuyor. Biyolojik babasını öğrenmek isteyen Uğurcan Celepoğlu'nun, arka arkaya yaşadığı şokun ardından Esra Erol'da canlı yayınında yüzü güldü. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Esra Erol'da canlı yayınında 20 yıldır baba dediği Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenen Uğurcan, ikinci şoku da annesinin itirafının ardından yaşadı. Nargüzel Celepoğlu'nun, Uğurcan'ın babası Uğur Yazar itirafının ardından yapılan ikinci DNA testi sonucu da olumsuz yanıt verince, anne Nargüzel Esra Erol'da canlı yayınını terk etti.

26 Mayıs Atv canlı yayınında ise sevindiren bir gelişme yaşandı. Milyonların nefesini tutup Nargüzel Celepoğlu'nun Uğurcan'ın annesi olup olmadığını ortaya çıkartacak olan test sonucunu beklerken, canlı yayına telefonla bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Uğurcan Celepoğlu'na iş imkanı sağlayacağını belirtmesi, hem Esra Erol'u hem de ekranları başındaki izleyiciyi sevindirdi.