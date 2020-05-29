Hadise - Kaan Yıldırım aşkı, tüm hızıyla devam ediyor. Evlilik yolunda ilerleyen ilişkide Hadise, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. 34 yaşındaki şarkıcı önceki gün adeta aşka geldi. Sık sık sevgilisi Kaan Yıldırım'a göndermeli videolar paylaşan Hadise gece gece, 'Sensizliğe dayanamam' dedi.

Bazen Hadise'nin bazen ise Kaan Yıldırım'ın evinde kalan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini biraz da olsa resmileştirdi. Hadise, Yıldırım'ın ablasıyla tanıştı. Nilüfer Yıldırım ve bebeğiyle bir araya gelen güzel popçu, görümcesinden geçer notu aldı. Nilüfer Yıldırım ile bir araya gelen Hadise, aşkının yeğenini de sevmelere doyamadı.