Bayramın ikinci günü: Acun Ilıcalı, 25 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 2. gününde ilk olarak karaoke yarışması yapılacağını ve yarışmacıların performanslarını seyircilerin oylayacağını söyledi. Survivor tarihinde ilk defa bir oyunun canlı yayınla ekrana geleceğini de açıklayan Ilıcalı, "Survivor tarihindeki bir ilki beraber yapacağız. Canlı yayında bir yarışma yapacaksınız. Yarışmada benim Instagram hesabımdan seyircilerimize sorular soracağız. Seyircilerimiz bu sorulara evet yada hayır diyecek ve yüzdeler çıkacak. Bu yüzdeleri en iyi tahmin eden puan kazanacak. Kısacası siz Türkiye'yi ne kadar iyi tanıyorsunuz bu belli olacak" dedi.

Bayramın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı bayramın üçüncü gününde yayınlanacak olan Survivor yeni bölümde ise yarışmacıların ilk olarak iletişim oyunu oynayacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, kazanan takımı bayrama özel bir ödül beklediğini de belirtti.