TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor'da bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Yarışmada Survivor 2020 takımıyla, Acun Medya'dan Esat Yontunç, İrem Kanan, Maxi Lopez ve Acun Ilıcalı arasında kıran kırana bir maç yapılıyor. Bir yandan programı izleyen izleyiciler bir yandan da maçta oynayan isimler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Survivor Maxi kimdir? Maxi kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

SURVİVOR MAXİ KİMDİR?

Maxi özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Tam adı Maximiliano Ariel Scapolla'dır. Bir dönem Boca Juniors alt yapısında futbol oynamıştır. Arjantinli Maxi'nin futbol geçmişi olduğu ve Dominik'te Acun Medya ekibinde görev alan bir isim olduğu biliniyor. Maxi'nin Instagram hesabı ise @maxscap olarak açıklandı.