TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor'da bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Yarışmada Survivor 2020 takımıyla, Acun Medya'dan Esat Yontunç, İrem Kanan, Maxi Lopez ve Acun Ilıcalı arasında kıran kırana bir maç yapılıyor. Bir yandan programı izleyen izleyiciler bir yandan da maçta oynayan isimler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Survivor Maxi kimdir? Maxi kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?
SURVİVOR MAXİ KİMDİR?
Maxi özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Tam adı Maximiliano Ariel Scapolla'dır. Bir dönem Boca Juniors alt yapısında futbol oynamıştır. Arjantinli Maxi'nin futbol geçmişi olduğu ve Dominik'te Acun Medya ekibinde görev alan bir isim olduğu biliniyor. Maxi'nin Instagram hesabı ise @maxscap olarak açıklandı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10-6 mücadeleyi kazanan takım oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 6
İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yapılan oylama neticesinde ikinci eleme adayı Yunus Emre, Sercan ve Aycan'ın ada konseyinde adını yazdığı Elif oldu.
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında şu an mücadele sona erdi. Anlat Bakalım oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ERZAK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Sonuca göre oyunu Gönüllüler takımı 10-5 kazandı.
SURVİVOR'A BU HAFTA HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
Survivor'da elenen isim belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı Ada konseyinde toplandı. Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismin Mert olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Survivor'da Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı SMS oylamasında birinci oldu. Barış eleme adayı olarak Cemal Can'ı gösterdi. Aynı zamanda Ünlüler Takımından Elif Yıldırım Gören SMS birincisi olarak açıklandı. Elif eleme adayı olarak Sercan'ı gösterdi.
Böylece Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Elenen isim ise Mert oldu.