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    • 24.05.2020 09:45
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    ? bayram sürprizi!

    Her akşam heyecanla takip edilen ’de yine önemli bir oyun oynandı. ? İkinci dokunulmazlığı alarak içlerinden eleme adayı çıkarmak zorunda kalan takım hangisi oldu? Acun Ilıcalı ada konseyinde önemli açıklamalarda bulundu. Survivor 2020 bayram sürprizi geldi ve dolu dolu bir program belirlendi. Bu hafta Ramazan Bayramı’ndan dolayı Survivor’da eleme olmayacak haftaya oynanacak dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarına göre SMS puanlaması yapılacak ve en düşük puanı alan adaya veda etmek zorunda kalacak.

    Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor 2020 finale doğru yaklaşırken parkurlar zorlaşıyor ve ödüller de büyüyor. 23 Mayıs Cumartesi oynanan Survivor dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımından Yunus Emre ve Gönüllüler takımındaki yarışmacılar arasında büyük gerilimler yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 2.dokunulmazlık oyununda galip gelen takım hangisi oldu, 2. eleme adayı kim oldu? Survivor Anlat Bakalım bayram programında neler yapılacak? İşte Survivor 2020'de dün akşam yaşanan gelişmeler…

    SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

    Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Son olarak Mert'in elenmesiyle 4 kişiye düşen ünlüler takımı, bir kayıp daha vermemek için oyuna hırslı başladı. Ancak dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 5'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.
    En çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Haftanın ikinci eleme adayı olan Elif'in adı üç kere yazılmıştı.

    İlk dokunulmazlığı da Gönüllüler kazanmıştı ve Ünlüler takımı en çok Yunus Emre'nin adını yazmıştı.

    SURVİVOR 2020'DE BAYRAM SÜRPRİZİ

    Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.

    Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.

    Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor.

    Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.

    ÜNLÜLER TAKIMI

    Sercan-Burak Yılmaz

    Yunus Emre-Bülent Serttaş

    Aycan-Emre Belözoğlu

    Elif-Murat Dalkılıç

    GÖNÜLLÜLER TAKIMI

    Barış- Cedi Osman

    Nisa-Enis Arıkan

    Cemal Can-Ezgi Mola

    Berkan-Gupse Özay

    Yasin-Hadise

    Ardahan-Sarp Apak

    Evrim-Yılmaz Morgül

    SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
    Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2020 bayram sürprizi!
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