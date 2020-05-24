Survivor 2020 finale doğru yaklaşırken parkurlar zorlaşıyor ve ödüller de büyüyor. 23 Mayıs Cumartesi oynanan Survivor dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımından Yunus Emre ve Gönüllüler takımındaki yarışmacılar arasında büyük gerilimler yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 2.dokunulmazlık oyununda galip gelen takım hangisi oldu, 2. eleme adayı kim oldu? Survivor Anlat Bakalım bayram programında neler yapılacak? İşte Survivor 2020'de dün akşam yaşanan gelişmeler…
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Son olarak Mert'in elenmesiyle 4 kişiye düşen ünlüler takımı, bir kayıp daha vermemek için oyuna hırslı başladı. Ancak dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 5'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.
En çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Haftanın ikinci eleme adayı olan Elif'in adı üç kere yazılmıştı.
İlk dokunulmazlığı da Gönüllüler kazanmıştı ve Ünlüler takımı en çok Yunus Emre'nin adını yazmıştı.
SURVİVOR 2020'DE BAYRAM SÜRPRİZİ
Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.
Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor.
Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.
ÜNLÜLER TAKIMI
Sercan-Burak Yılmaz
Yunus Emre-Bülent Serttaş
Aycan-Emre Belözoğlu
Elif-Murat Dalkılıç
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Barış- Cedi Osman
Nisa-Enis Arıkan
Cemal Can-Ezgi Mola
Berkan-Gupse Özay
Yasin-Hadise
Ardahan-Sarp Apak
Evrim-Yılmaz Morgül
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI