SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Son olarak Mert'in elenmesiyle 4 kişiye düşen ünlüler takımı, bir kayıp daha vermemek için oyuna hırslı başladı. Ancak dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 5'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.

En çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Haftanın ikinci eleme adayı olan Elif'in adı üç kere yazılmıştı.

İlk dokunulmazlığı da Gönüllüler kazanmıştı ve Ünlüler takımı en çok Yunus Emre'nin adını yazmıştı.