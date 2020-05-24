TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor'da bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Yarışmada Survivor 2020 takımıyla, Acun Medya'dan Esat Yontunç, İrem Kanan ve Acun Ilıcalı arasında kıran kırana bir maç yapılıyor. Bir yandan programı izleyen izleyiciler bir yandan da maçta oynayan isimler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Survivor Esat Yontunç kimdir? Esat Yontunç kaç yaşında, mesleği ne ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

SURVİVOR ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Acun Ilıcalı ile hem iş hem de arkadaşlık bağı bulunan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programda kameraman olarak çalışmıştır.