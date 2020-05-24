TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor'da bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Yarışmada Survivor 2020 takımıyla, Acun Medya'dan Esat Yontunç, İrem Kanan ve Acun Ilıcalı arasında kıran kırana bir maç yapılıyor. Bir yandan programı izleyen izleyiciler bir yandan da maçta oynayan isimler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Survivor Esat Yontunç kimdir? Esat Yontunç kaç yaşında, mesleği ne ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...
SURVİVOR ESAT YONTUNÇ KİMDİR?
Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Acun Ilıcalı ile hem iş hem de arkadaşlık bağı bulunan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programda kameraman olarak çalışmıştır.
İş ilişkileri boyunca birlikte yol alan Esat Yontunç ve Acun Ilıcalı Acun Medya şirketini de birlikte kurmuştur.
Esat Yontunç hem Acun Medya şirketi ortağıdır hem de TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.
Esat Yontunç 2008 yılında Sine İçli ile evlenmiş 2010 yılında ise boşanmıştır. Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile de bir süre birliktelik yaşayan Esat Yontunç, modacı Hande Gülşen ile uzun zaman beraber olduktan sonra evlenmiştir.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10-6 mücadeleyi kazanan takım oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 6
İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yapılan oylama neticesinde ikinci eleme adayı Yunus Emre, Sercan ve Aycan'ın ada konseyinde adını yazdığı Elif oldu.
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında şu an mücadele sona erdi. Anlat Bakalım oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ERZAK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Sonuca göre oyunu Gönüllüler takımı 10-5 kazandı.
SURVİVOR'A BU HAFTA HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
Survivor'da elenen isim belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı Ada konseyinde toplandı. Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismin Mert olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Survivor'da Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı SMS oylamasında birinci oldu. Barış eleme adayı olarak Cemal Can'ı gösterdi. Aynı zamanda Ünlüler Takımından Elif Yıldırım Gören SMS birincisi olarak açıklandı. Elif eleme adayı olarak Sercan'ı gösterdi.
Böylece Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Elenen isim ise Mert oldu.