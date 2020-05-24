SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?



Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 25 Mayıs 1996 İzmir doğumludur. 24 yaşında olan yarışmacının kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.



Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.