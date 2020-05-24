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    • 24.05.2020 19:39
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    • 24.05.2020 19:39
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    , kaç yaşında, nereli? ?

    TV8’de yayınlanan Survivor 2020 keyifle izleniyor. Yarışmadaki oyunlar kadar yarışmacıların kendileri de dikkat çekiyor. Parkurlardaki başarılı performanslarının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da ilgi gören , kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Yarışmacı Yasin ve Nisa ile arası çok iyi olan ? Sorusu da merak ediliyor. Bugün bayrama özel yayınlanacak olan Survivor Anlat Bakalım’da Ezgi Mola ile eşleşen Cemal Can hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

    Survivor Cemal Can doğum günü ne zaman?

    Zaman zaman duygusal anlar yaşayacak gözyaşlarına boğulan Survivor Cemal Can, yeni fragmanda da özel bir duygu yaşıyor. Survivor Anlat Bakalım'da canlı yayınla eşleştiği Ezgi Mola, doğum günü pastası gösterek sürpriz yapıyor. Yine gözyaşlarına boğulan Survivor Cemal Can, uzaktan da olsa pastasının mumlarını üflüyor. Bu gelişme üzerine Survivor Cemal Can doğum gününün ne zaman olduğu ve kaç yaşında olduğu merakla sorgulanmaya başladı.

    SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

    Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 25 Mayıs 1996 İzmir doğumludur. 24 yaşında olan yarışmacının kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

    Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
    Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.

    SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    SURVİVOR ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ

    ÜNLÜLER TAKIMI

    Sercan-Burak Yılmaz

    Yunus Emre-Bülent Serttaş

    Aycan-Emre Belözoğlu

    Elif-Murat Dalkılıç

    GÖNÜLLÜLER TAKIMI

    Barış- Cedi Osman

    Nisa-Enis Arıkan

    Cemal Can-Ezgi Mola

    Berkan-Gupse Özay

    Yasin-Hadise

    Ardahan-Sarp Apak

    Evrim-Yılmaz Morgül
    Haberler Magazin Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Cemal Can doğum günü ne zaman?
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