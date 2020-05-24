Zaman zaman duygusal anlar yaşayacak gözyaşlarına boğulan Survivor Cemal Can, yeni fragmanda da özel bir duygu yaşıyor. Survivor Anlat Bakalım'da canlı yayınla eşleştiği Ezgi Mola, doğum günü pastası gösterek sürpriz yapıyor. Yine gözyaşlarına boğulan Survivor Cemal Can, uzaktan da olsa pastasının mumlarını üflüyor. Bu gelişme üzerine Survivor Cemal Can doğum gününün ne zaman olduğu ve kaç yaşında olduğu merakla sorgulanmaya başladı.
SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 25 Mayıs 1996 İzmir doğumludur. 24 yaşında olan yarışmacının kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ
ÜNLÜLER TAKIMI
Sercan-Burak Yılmaz
Yunus Emre-Bülent Serttaş
Aycan-Emre Belözoğlu
Elif-Murat Dalkılıç
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Barış- Cedi Osman
Nisa-Enis Arıkan
Cemal Can-Ezgi Mola
Berkan-Gupse Özay
Yasin-Hadise
Ardahan-Sarp Apak
Evrim-Yılmaz Morgül