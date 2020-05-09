HAZMEDEMEDİLER

Ancak linç çetesi, CHP'li belediyenin eleştirilmesini hazmedemeyip Gürgen Öz'ü baskı altına aldı. Öz de kendini savunmaya çalıştı.

Gürgen Öz "Bir kişiyi ya da partiyi direkt eleştirmediğim halde öyleymiş gibi lanse edildi. Kaldı ki her parti, kurum ve yöneticinin eksikleri var. Olmaması tabiata aykırı. Bizler eleştiriyi, bu anlamdaki komediyi ve neşeyi unuttuk..." dedi.

KİMSENİN HAKKI YOK

Oyuncu Ekin Türkmen, "Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ay ortalaması alınıyormuş, hiçbir zaman bin lira ödemedim" diye isyan etti. Rap'çi Kodes de tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Gelmeyen ayın, yakmadığım doğal gazın parası nasıl alınır aklım ermiyor. Buna gaz değil resmen gasp faturası denir. Yöneticileri göreve çağırıyorum, bunu yapmaya kimsenin hakkı yok."



EKİN TÜRKMEN:

"Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ayın ortalaması alınıyormuş ama ben hiçbir zaman bin lira ödemedim ki..."



ESRA SÖNMEZER:

"Böyle fatura mı olur! Bunlar nasıl rakamlar? Şaşkınlık içindeyim."



DEHA BİLİMLİER:

"2.000 lira fatura ne demek yaa? Füze atsaydınız bari, füze parası gibi zaten!"



EBRU POLAT:

"850 lira fatura mı olur, azıcık kullandık ya! Bir de bu dönemde yapmayın gözünüzü seveyim."



KODES:

"Gelmeyen ayın, yakmadığım doğal gazın parası nasıl alınır aklım ermiyor."