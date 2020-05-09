



● Bunu siyasete çekmek çok yanlış. Yanlışı EPDK mı yaptı? Açık, net, faturalar ortada. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetini de gidereceğiz. Gerekirse iadesini sağlayacağız veya gelecek dönemdeki faturalarından yasal faizi ile mahsup ettireceğiz.