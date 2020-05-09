Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, aHaber'de Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem'in de katıldığı programda, İGDAŞ'ın vatandaşları mağdur eden fatura oyununa ilişkin açıklamalar yaptı:
● İGDAŞ gereğini yapmalı. Yapmazsa çok ağır cezaları var. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş.
● Bizim harekete geçmemizin nedeni, faturaların iptal edilmesi için. Faturalar ödendikten sonra bu hakkaniyetsiz durumu giderememiş oluruz. Bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller. Doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre.
● Bunu siyasete çekmek çok yanlış. Yanlışı EPDK mı yaptı? Açık, net, faturalar ortada. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetini de gidereceğiz. Gerekirse iadesini sağlayacağız veya gelecek dönemdeki faturalarından yasal faizi ile mahsup ettireceğiz.