KİMSENİN HAKKI YOK

Oyuncu Ekin Türkmen, "Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ay ortalaması alınıyormuş, hiçbir zaman bin lira ödemedim" diye isyan etti. Rap'çi Kodes de tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Gelmeyen ayın, yakmadığım doğal gazın parası nasıl alınır aklım ermiyor. Buna gaz değil resmen gasp faturası denir. Yöneticileri göreve çağırıyorum, bunu yapmaya kimsenin hakkı yok."

EKİN TÜRKMEN:

"Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ayın ortalaması alınıyormuş ama ben hiçbir zaman bin lira ödemedim ki..."