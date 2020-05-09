Oyuncu Burak Deniz, 8 Nisan Cuma akşamı, yeni aldığı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete arkadan çarptı.
Arnavutköy sahil yolunda meydana gelen kaza, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Büyük panik yaşayan Burak Deniz, olayın şokunu atlattıktan sonra motosiklet sürücüsünün yanına gidip durumunu sordu.
Kanal D ekranlarında yayınşanan '2. Sayfa' programının haberine göre; alkollü olan ve polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü.
Kazayı yara almadan atlatan Burak Deniz'in alkollü olduğu, bu nedenle de ehliyetine 6 ay el konulduğu ileri sürüldü.