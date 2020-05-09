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    • Magazin
    • 09.05.2020 11:50
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    • 09.05.2020 11:59
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    'dan çok konuşulacak açıklamalar: Çok hata yaptım, şimdi bedelini ödüyorum

    Eşi ile ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen ancak ara transfer döneminde sözleşmesini fesheden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte ikinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan'ın o samimi itirafları.

    Temmuzda ikinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan karantina günlerinde hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'a yardım etmeye başladığını açıkladı.

    Arda Turan, Ekim 2018'de dünyaya gelen oğulları Hamza sayesinde uyku düzenlerinin değiştiğini söyledi.

    "Ben zamanında insanlara çok güvendim. Sorunlarını çözmek için elimi taşın altına koydum. Kalbimi, evimi açtım. Çok kolay ulaşılabilir oldum."

    "Ben zamanında insanlara çok güvendim. Sorunlarını çözmek için elimi taşın altına koydum. Kalbimi, evimi açtım. Çok kolay ulaşılabilir oldum."
    Haberler Magazin Arda Turan'dan çok konuşulacak açıklamalar: Çok hata yaptım, şimdi bedelini ödüyorum
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