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    • 06.05.2020 22:46
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    Oyuncu 'den 'li 'ye bağlı İGDAŞ'a fatura tepkisi!

    Oyuncu , gelecek ayın faturasını bir ay önceden fatura eden ’li bağlı olan İGDAŞ'a isyan etti. Öz, "Evet, arkadaşlar gülmeyeyim diyorum, sinirlerime hakim olamıyorum, doğal gaz faturası geldi, iki aylık. Yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben tabi doğal gaz iGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum." dedi.

    CHP’nin İGDAŞ faturasına oyuncu Gürgen Öz'den tepki!

    Oyuncu , gelecek ayın faturasını bir ay önceden fatura eden 'li bağlı olan İGDAŞ'a isyan etti.

    MÜNECCİM OLDUKLARINI BİLMİYORDUM
    Oyuncu Öz, "Evet, arkadaşlar gülmeyeyim diyorum, sinirlerime hakim olamıyorum, doğal gaz faturası geldi, iki aylık. Yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben tabi doğal gaz iGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum. Müneccimlik eğitimi de alıyorlarmış. Adam kalpten bağlı bize. Hissesiyor bizi. Diyor, bu, bu kadar yakar, bu kadar yakar. Öyle seviyorlar bizi" ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Haberler Güncel Oyuncu Gürgen Öz'den CHP'li İBB'ye bağlı İGDAŞ'a fatura tepkisi!
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