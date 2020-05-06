Oyuncu Gürgen Öz, gelecek ayın doğal gaz faturasını bir ay önceden fatura eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan İGDAŞ'a isyan etti.

MÜNECCİM OLDUKLARINI BİLMİYORDUM

Oyuncu Öz, "Evet, arkadaşlar gülmeyeyim diyorum, sinirlerime hakim olamıyorum, doğal gaz faturası geldi, iki aylık. Yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben tabi doğal gaz iGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum. Müneccimlik eğitimi de alıyorlarmış. Adam kalpten bağlı bize. Hissesiyor bizi. Diyor, bu, bu kadar yakar, bu kadar yakar. Öyle seviyorlar bizi" ifadeleriyle tepki gösterdi.