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    • Magazin
    • 30.04.2020 12:33
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    • 30.04.2020 12:37
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    oğlu Pars'ı yaşatmak için... Acı gerçek ortaya çıktı!

    ’nın ile evliliğinden olan oğlu Pars, geçtiğimiz günlerde lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti. Ebru Şallı, oğlu Pars'ı kaybettikten sonra dış dünya ile tüm bağını koparıp içine kapandı. Yalnızca oğlu Pars'ın mezarını ziyarete giden Ebru Şallı'nın 1 yıl önce oğlunu yaşatman için donör olduğu ve ilik verdiği ortaya çıktı.

    Ebru Şallı oğlu Pars'ı yaşatmak için...

    'nın eski eşi 'dan dünyaya gelen oğlu Pars, geçtiğimiz günlerde ne yenilerek hayata gözlerini yumdu. Acılı anne Ebru Şallı'nın, iki senedir hasta olan 10 yaşındaki Pars'a, bir yıldır kemik iliği verdiği öğrenildi. Pars için kendi kemik iliği uyduktan sonra nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile başlayan Ebru Şallı, geçtiğimiz Ağustos ayında hastaneye yattı. Bu zor nakil işleminden birkaç gün sonra da Pars tedaviye yanıt verince bütün aile sevinmişti.

    Ancak hastalığın nüksetmesi sebebiyle Ebru Şallı'nın tamamen yıkıldığı belirtildi. Şallı'nın günlerdir evinden çıkmadığı ve hala taziyelere bile cevap vermeden oğlunun eşyaları ile vakit geçirdiği öğrenildi.

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