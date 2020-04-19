Ebru Şallı'dan ilk paylaşım! Lenfomadan kaybettiği oğlu Pars'a seslendi: Ben hep yine annişinim senin...

EBRU ŞALLI'NIN OĞULLARI PARS VE BEREN HAKKINDA DETAYLAR

Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Ardından, Pars adında bir oğulları daha dünyaya geldi. 1 yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, dün akşam hayatını kaybetti.

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu. Hafta içi her gün Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu yaptı.