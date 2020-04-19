Ebru Şallı'dan ilk paylaşım! Lenfomadan kaybettiği oğlu Pars'a seslendi: Ben hep yine annişinim senin...
Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, lenfoma teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla sarsılan Ebru Şallı'dan oğlunun ölümü sonrası ilk paylaşım geldi. Şallı'nın oğlu için yazdığı not yürekleri burktu. Dokuz yaşındaki oğlunun mezar taşına 'ponciğim sen hep benimlesin' yazdıran Ebru Şallı sosyal medya hesabından oğluna seslendi. Oğlunun hediye ettiği 'anniş' yazan bilekliği paylaşan Şallı, 'Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...' gönderisiyle milyonların içini sızlattı.
Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan'ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars'a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu. Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.
EBRU ŞALLI'NIN HAYAT HİKAYESİ...
Ebru Şallı 15 Ocak 1977'de İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.
1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı.
EBRU ŞALLI'NIN OĞULLARI PARS VE BEREN HAKKINDA DETAYLAR
Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Ardından, Pars adında bir oğulları daha dünyaya geldi. 1 yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, dün akşam hayatını kaybetti.
Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu. Hafta içi her gün Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu yaptı.