Pınar Altuğ Yağmur Atacan yaş farkı kaç? Yağmur Atacan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medyada verdiği tepkilerle sık sık gündem olan Pınar Altuğ'u bir takipçisi adeta çıldırttı. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle acımasız eleştirilere maruz kalan Pınar Altuğ sosyal medyada yine gündem oldu. Eşi Yağmur Atacan ile ilgili terbiyesizce bir yorum yaparak soru soran takipçisini ifşa etti. Peki, sık sık gündeme gelen Yağmur Atacan kimdir? Pınar Altuğ Yağmur Atacan yaş farkı kaç?
PINAR ALTUĞ YAĞMUR ATACAN YAŞ FARKI KAÇ?
Özellikle sosyal medyada kendisinden 9 yaş küçük olan 13 yıllık eşi Yağmur Atacan'a yapılan yorumlara duyarsız kalamayan Pınar Altuğ, çıldırtan bir yoruma verdiği ayar ile yine gündem oldu.
Eşi Yağmur Atacan'la ilgili sürekli yorumlar alan Altuğ'un son tepkisi ise yine gündem oldu. Bir takipçisinin "Yüzünüz çok çirkin. Kocanız jigolo mu?" sorusuna takipçisinin fotoğrafıyla cevap verdi.
'Jigolo" ifadesini kullanan kadın takipçisine sert yanıt veren Altuğ, Instagram hesabının hikayeler bölümünden, kullanıcının fotoğraflarını paylaştı ve "Ne desem bilemedim" yazdı…
En son eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı açıklama da sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şöyle demişti Pınar Altuğ:
"Kocam Yağmur, magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insan. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. 'Bebek yüzlü ya ne yaptığının farkında mısın?' diye sordu. 'Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim' yanıtını verdim. Şu an 14 yıldır beraberiz."
YAĞMUR ATACAN KİMDİR?
Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. Son dönemde Pınar Altuğ ile yaşadığı aşkla gündeme geldi ve 2007 yılının Eylül ayında nişanlandılar ve 12 Nisan 2008'de dünya evine girdiler. Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı.
Müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. TRT televizyonunda 2006 yılının Ocak ayında başlayan "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yaptı .27.01.2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ'dan Su adını verdikleri kızı olmuştur. Okul hayatına sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.