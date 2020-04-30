Pınar Altuğ Yağmur Atacan yaş farkı kaç? Yağmur Atacan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medyada verdiği tepkilerle sık sık gündem olan Pınar Altuğ'u bir takipçisi adeta çıldırttı. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle acımasız eleştirilere maruz kalan Pınar Altuğ sosyal medyada yine gündem oldu. Eşi Yağmur Atacan ile ilgili terbiyesizce bir yorum yaparak soru soran takipçisini ifşa etti. Peki, sık sık gündeme gelen Yağmur Atacan kimdir? Pınar Altuğ Yağmur Atacan yaş farkı kaç?

PINAR ALTUĞ YAĞMUR ATACAN YAŞ FARKI KAÇ?

Özellikle sosyal medyada kendisinden 9 yaş küçük olan 13 yıllık eşi Yağmur Atacan'a yapılan yorumlara duyarsız kalamayan Pınar Altuğ, çıldırtan bir yoruma verdiği ayar ile yine gündem oldu.