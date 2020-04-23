Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan’ın mezarı taşınacak mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş açıkladı

Ses sanatçısı Onur Akay, Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili bilgiler vermiş ve koronavirüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars'ın, bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağını belirtmişti.