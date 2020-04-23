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Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan’ın mezarı taşınacak mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş açıkladı

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın lenfoman tedavisi gören oğulları Pars Tan, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kilyos mezarlığına defnedilen Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının bir yıl sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği iddiası gündeme gelmişti. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Pars'ın mezarının taşınmasına yönelik iddialara yanıt verdi.

23.04.2020 17:07 - Son Güncelleme: 23.04.2020 17:07
Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan’ın mezarı taşınacak mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş açıkladı

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden oğulları Pars Tan'ın Kilyos'ta bulunan mezarının Zincirlikuyu Mezarlığı'na taşınacağı iddia edilmişti. Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Söylemezsem olmaz programına bağlanarak çıkan haberlere yanıt verdi.

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Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan’ın mezarı taşınacak mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş açıkladı

Ses sanatçısı Onur Akay, Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili bilgiler vermiş ve koronavirüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars'ın, bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağını belirtmişti.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan’ın mezarı taşınacak mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş açıkladı

İDDİALARA EBRU ŞALLI'NIN EŞİNDEN YANIT GELDİ

İddiaların ardından Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Söylemezsem Olmaz'a konuştu. Akkuş, Pars'ın bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan’ın mezarı taşınacak mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş açıkladı

Geçen perşembe günü vefat eden minik Pars Tan, salgın nedeniyle Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti. Aile üyelerinin birçoğu, 9 yaşındaki Pars'ın cenazesine koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle katılamamıştı.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan’ın mezarı taşınacak mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş açıkladı
Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan’ın mezarı taşınacak mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş açıkladı
Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan’ın mezarı taşınacak mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş açıkladı
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