Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan’ın mezarı taşınacak mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş açıkladı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın lenfoman tedavisi gören oğulları Pars Tan, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kilyos mezarlığına defnedilen Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarının bir yıl sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği iddiası gündeme gelmişti. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Pars'ın mezarının taşınmasına yönelik iddialara yanıt verdi.
23.04.2020 17:07
- Son Güncelleme: 23.04.2020 17:07
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