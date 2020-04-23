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Ebru Şallı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı! Oğlu Pars’ın videosu yürek sızlattı

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta lenfoma hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, Cuma günü Kilyos'ta toprağa verildi. Oğlunun kaybıyla büyük bir acı yaşayan Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılını Instagram hesabından Pars'ın görüntülerini paylaşarak kutladı.

23.04.2020 10:10 - Son Güncelleme: 23.04.2020 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





