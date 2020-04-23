Haberler Galeri Magazin Ebru Şallı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı! Oğlu Pars’ın videosu yürek sızlattı

Ebru Şallı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı! Oğlu Pars’ın videosu yürek sızlattı

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta lenfoma hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, Cuma günü Kilyos'ta toprağa verildi. Oğlunun kaybıyla büyük bir acı yaşayan Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılını Instagram hesabından Pars'ın görüntülerini paylaşarak kutladı.

23.04.2020 10:10 - Son Güncelleme: 23.04.2020 10:30
Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı! Oğlu Pars’ın videosu yürek sızlattı

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıldır mücadele ettiği hastalıkla savaşını 16 Nisan'da kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı! Oğlu Pars’ın videosu yürek sızlattı

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlunu toprağa veren Şallı, 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesabından oğlunun görüntülerini paylaşarak kutladı.

Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı! Oğlu Pars’ın videosu yürek sızlattı

6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars'ı ağırlamıştı.

Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı! Oğlu Pars’ın videosu yürek sızlattı

Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Instagram sayfasında o görüntülerle kutladı.

Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı! Oğlu Pars’ın videosu yürek sızlattı

EBRU ŞALLI OĞLUNU MEZARI BAŞINDA ZİYARET ETTİ - TIKLA

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! 'Artık kaçacak bir şey kalmadı'
Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! 'Artık kaçacak bir şey kalmadı'