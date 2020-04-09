Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla yaşadığı yasak aşkla skandal yaratan Ece Erken, ev sahiplerine 'örnek' olmaya çalıştı; elini yüzüne bulaştırdı. Ece Erken, 3 bin 600 lira aidat ve 12 bin 500 lira kira ödediği ev sahibinin "Kirayla ilgili durum nedir?" şeklindeki mesajına verdiği şu yanıtı sosyal medyada paylaştı: "Bu paraya villa kiralardım, zaten yakında taşınacağım. Benim de 3 evim var; ikisinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim."

Paylaşımı ev sahiplerinin daha hassas olması için yaptığını söyleyen Erken, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sunucu, "Kiranızı evli aşkınız öder" yazan bir takipçisine "Hayatımda bir erkeğe para ödetmedim" dedi. Bir kişi de Ece Erken'e sevgilisine kızıp Porsche aracının aynalarını kırdığını hatırlattı. Erken, "Ev sahibiniz dikkat etsin, onun da camlarını kırarsınız" diyen takipçisine şu yanıtı verdi: "Sana ne özel hayatımdan, ister ayna ister cam kırarım."

Ece Erken'in televizyondaki sunuculuğu, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasıyla sona erdi.