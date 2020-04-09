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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    Yaşadığı yasak aşkla skandal yaratan ev sahiplerine 'örnek' olmaya çalıştı

    Yasak aşkıyla skandal yaratan , ev sahibi ile olan konuşmasını ‘örnek olsun’ düşüncesiyle paylaştı. Erken, isteyen ev sahibine, “Aidat 3600 TL, artı kira 12.500 TL. Bu paraya da kalırdım” cevabıyla eleştirilerin odağı oldu.

    Tuhaf örnek

    Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla yaşadığı yasak aşkla skandal yaratan Ece Erken, ev sahiplerine 'örnek' olmaya çalıştı; elini yüzüne bulaştırdı. Ece Erken, 3 bin 600 lira aidat ve 12 bin 500 lira kira ödediği ev sahibinin "Kirayla ilgili durum nedir?" şeklindeki mesajına verdiği şu yanıtı sosyal medyada paylaştı: "Bu paraya villa kiralardım, zaten yakında taşınacağım. Benim de 3 evim var; ikisinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim."

    Paylaşımı ev sahiplerinin daha hassas olması için yaptığını söyleyen Erken, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sunucu, "Kiranızı evli aşkınız öder" yazan bir takipçisine "Hayatımda bir erkeğe para ödetmedim" dedi. Bir kişi de 'e sevgilisine kızıp Porsche aracının aynalarını kırdığını hatırlattı. Erken, "Ev sahibiniz dikkat etsin, onun da camlarını kırarsınız" diyen takipçisine şu yanıtı verdi: "Sana ne özel hayatımdan, ister ayna ister cam kırarım."

    Ece Erken'in televizyondaki sunuculuğu, evli ve iki çocuk babası ile yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasıyla sona erdi.

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