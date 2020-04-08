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    • 08.04.2020 07:19
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    • 08.04.2020 07:26
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    'den ev sahibine kira isyanı! "Bu paraya villada otururdum"

    , kirasını isteyen ev sahibi ile yaptığı WhatsApp konuşmasının ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Kirasını isteyen ev sahibine var diyen Erken, "ödediğim paraya villada otururdum" diyerek evden çıkacağını da söyledi.

    Ece Erken'den ev sahibine kira isyanı

    Sunucu Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibiyle yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Kirayı geciktirmesi üzerine ev sahibin attığı mesajı paylaşan Ece Erken, "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var, 2'sinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim" dedi.

    "BU PARAYA VİLLADA KALIRDIM"
    Ece Erken, Twitter hesabından ev sahibiyle yaptığı mesajlaşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

    Kirasını 2 gün geciktiren Erken, kira isteyen ev sahibine, "Aidat 3600 TL artı kira 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Sonuçta korona var, kimse çalışmıyor" dedi. Erken, tweetine gelen yorumlar üzerine de "Sizce ben ödemez miyim? Tabii ki ödeyeceğim, durumum var, ya durumu olmayıp bu baskıyı yiyenler? Hep kendinizi düşünmeyin olur mu? Bu attığım tweet herkese" diye yazdı.

    KULLANICILAR "ARABASININ CAMINI KIR" GÖNDERMESİ YAPTI
    Bu paylaşımdan sonra Ece Erken'in paylaşımına tepkiler yağmaya başladı. Bazı kullanıcılar ünlü sunucuya ''Git arabasının camını kır'' diyerek gönderme yaptı.

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