Ece Erken skandallar üzerine ortaya çıktı! Koronavirüs tedbirini dinlemedi bakın nereye gitti

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken'in evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Ece Erken ise açıklamalarıyla herkesi şoke etmişti. Son olarak programdan istifa ettiğini açıklayan Erken, ortaya çıktı. Ece Erken koronavirüs tedbirini almayarak tatile gitti. Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs sonrası bakanlığın 'evden çıkmayın' uyarılarını ciddiye almayan Ece Erken, tatile çıktı. Tatilden fotoğraflarını bugün Instagram hesabının 'hikayeler' kısmından paylaştı.