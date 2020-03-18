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Ece Erken skandallar üzerine ortaya çıktı! Koronavirüs tedbirini dinlemedi bakın nereye gitti

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken'in evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Ece Erken ise açıklamalarıyla herkesi şoke etmişti. Son olarak programdan istifa ettiğini açıklayan Erken, ortaya çıktı. Ece Erken koronavirüs tedbirini almayarak tatile gitti. Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs sonrası bakanlığın 'evden çıkmayın' uyarılarını ciddiye almayan Ece Erken, tatile çıktı. Tatilden fotoğraflarını bugün Instagram hesabının 'hikayeler' kısmından paylaştı.

18.03.2020 20:32 - Son Güncelleme: 18.03.2020 20:34
Ece Erken skandallar üzerine ortaya çıktı! Koronavirüs tedbirini dinlemedi bakın nereye gitti

Ece Erken, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile magazin gündemine bomba gibi düşmüş ardından canlı yayındaki istifası ile gündeme gelmişti. Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs sonrası bakanlığın 'evden çıkmayın' uyarılarını ciddiye almayan Ece Erken, tatile çıktı.

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Ece Erken skandallar üzerine ortaya çıktı! Koronavirüs tedbirini dinlemedi bakın nereye gitti

Tatilden fotoğraflarını bugün Instagram hesabının 'hikayeler' kısmından paylaştı.

Ece Erken skandallar üzerine ortaya çıktı! Koronavirüs tedbirini dinlemedi bakın nereye gitti

NELER YAŞANMIŞTI?

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliliği sürerken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, bir süredir gündemden düşmüyor. Mahmutyazıcıoğlu çiftinin araçlarının aynalarını kırdığı video ile günlerde konuşulan Erken, Söylemezsem Olmaz programından istifa etmişti. Bir

Ece Erken skandallar üzerine ortaya çıktı! Koronavirüs tedbirini dinlemedi bakın nereye gitti

süre sessizliğe gömülen Erken'den konuyla ilgili açıklama...

Ece Erken skandallar üzerine ortaya çıktı! Koronavirüs tedbirini dinlemedi bakın nereye gitti

Erken, sosyal medya hesabından kendisine gelen destek mesajlarını paylaştı ve teşekkür etti.

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