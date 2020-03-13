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    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
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    Böyle skandal görülmedi! yasak aşk yaşadığı 'nun evini bastı...

    , avukat eşi ile aşk yaşayan ’in şok görüntülerini ortaya çıkardı. Erken’in evli sevgilisi ve eşine ait arabalara zarar verdiği görüntüler herkesi şoke etti. Sunucu, bu videodan sonra suskunları oynadı.

    Karanlık gece!

    Geçtiğimiz haftalarda ünlü sunucu Ece Erken'in, evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı.

    Avukatın, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu ise bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı. Erken hakkında tedbir kararı aldıran Benan Hanım bir de video paylaştı.

    'in gece yarısı evlerinin önüne gelip araçlarına zarar verdiğini belirten Benan Hanım, şu ifadeleri kullandı: "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."


    Herkesi şoke eden görüntülerde Ece Erken, aracından inip, Benan Hanım'ın otomobiline zarar veriyor...


    Ünlü sunucu daha sonra Benan Hanım'ın ikinci aracına yönelip uzun uğraşlarla yan aynayı kırıyor...


    Benan Hanım, Ece Erken Hakkında 1 aylık tedbir kararı aldırdı. Belgenin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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