OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi.

İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarıların Ötesi" adlı oyunda yer aldı. Ardından da birkaç çocuk oyununda yer alan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra 1990 ile 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı.