Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır ölüm yıl dönümü sebebiyle sosyal medyada gündem oldu. Peki Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kimdir, ne zaman öldü? Kurtlar Vadisi dizisinin müptela hayranları Süleyman Çakır'ı ölüm yıl dönümünde yine unutmadı. Peki Süleyman Çakır kimdir? Neden TT oldu? İşte unutulmaz karakter Süleyman Çakır hakkında tüm merak edilenler... İlk bölümü 15 Ocak 2003'te yayınlanan Kurtlar Vadisi, 2007 yılından itibaren Kurtlar Vadisi Pusu adıyla ekran macerasına devam etti. Kurtlar Vadisi Pusu yayınlandığı ilk günden beri "Kendi gününde kendi saatinde" sloganıyla Perşembe günleri Saat 20.00'de ekrana geldi.
SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?
Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış bir karakter.
KURTLAR VADİSİ SÜLEYMAN ÇAKIR NE ZAMAN ÖLDÜ?
Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir.
Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Örneğin, bazı izleyiciler Çakır karakteri diziden çıktıktan sonra diziyi seyretmeyi bırakmışlardır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur. O dönemde dizinin yönetmeni olan Osman Sınav konuya açıklık getirmiştir. Sınav, Oktay Kaynarca'nın zaten diziden ayrılacağını ama bunu dizinin işleyişi bakımından daha erkene alındığını ayrıca Oktay Kaynarca ile sorunlarının olmadığını açıklamıştır.
SÜLEYMAN ÇAKIR SÖZLERİ
"Kimse benden çalamaz"
"Asla birilerinin umudunu kırma belkide sahip oldukları tek şey o'dur."
"Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır."
"Ölenin arkasından ağlama ki sen öldükten sonra arkandan ağlayan bırakma."
"Dostun dostumdur düşmanın düşmanım."
"Kaç ölüm adını değiştirir usta?"
"Her şeyin, zamanı var; yaşamanın, sevmenin, hatta ölmenin bile.."
"Geçmişini unutan geleceğini bulamaz …"
"Sonunu düşünen kahraman olamaz …"
"Yaşamak için yalvarmadık, ölmek için de yalvarmayız!"
"Biz belimize silahı, silahla vurulmak için koyduk …"
KURTLAR VADİSİ KONUSU:
İlk bölümü 15 Ocak 2003'te yayınlanan Kurtlar Vadisi, 2007 yılından itibaren Kurtlar Vadisi Pusu adıyla ekran macerasına devam etti. Kurtlar Vadisi Pusu yayınlandığı ilk günden beri "Kendi gününde kendi saatinde" sloganıyla Perşembe günleri Saat 20.00'de ekrana geldi. Dizi, Türk Televizyonculuk tarihinin kendinden en çok bahsettiren yapımı olurken, aradan geçen uzun yıllara rağmen bu özelliğini hala sürdürüyor. Dizide, Polat Alemdar ve ekibinin Türkiye'yi karıştırmak isteyen karanlık güçlere karşı mücadelesi anlatılırken, kendi hayatını ülkesine adayan bir adamın zorluklarla dolu mücadelesi ortaya konuyor…
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi.
İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarıların Ötesi" adlı oyunda yer aldı. Ardından da birkaç çocuk oyununda yer alan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra 1990 ile 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı.
Konservatuvar zamanında TRT'de birkaç dizide yer aldı. İlk profesyonel oyunu Ali Atik ve Ayşegül Atik ile birlikte yer aldığı bir çocuk oyunu oldu.
Mezun olduktan sonra 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlugibi oyuncular ile rol aldı. 1993 ve 1994 yılında sahnelenen "Derin Bir Soluk Al" adlı adlı oyun ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
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