Survivor Parviz Abdullayev kimdir sorusu hakkındaki araştırmalar şu saatlerde yoğunluk kazandı. TV 8 ekranlarında heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da haftanın final bölümünde elenen isim olarak Perviz Abdullayev duyuruldu. Acun eleme sonrasında Perviz'in elenmesinden ötürü büyük üzüntü yaşadığını duyurdu. Peki, Survivor Perviz Abdullayev kimdir? Perviz Abdullayev kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

SURVİVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev, 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.