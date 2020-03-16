Ece Erken'den istifa sonrası yeni açıklama: DM o kadar...
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken'in evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Ece Erken ise açıklamalarıyla herkesi şoke etmişti. Kısa bir süre sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken videosunu ortaya çıkarmasıyla ortalık iyice karışmış ve Ece Erken istifasını canlı sunduğu program Söylemezsem Olmaz'da açıklamıştı. Yasak aşkıyla gündemden düşmeyen Ece Erken'den yeni bir açıklama geldi.
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken'in evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Ece Erken ise açıklamalarıyla herkesi şoke etmişti. Kısa bir süre sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken videosunu ortaya çıkarmasıyla ortalık iyice karışmış ve Ece Erken istifasını canlı sunduğu program Söylemezsem Olmaz'da açıklamıştı. Yasak aşkıyla gündemden düşmeyen Ece Erken'den yeni bir açıklama geldi.
16.03.2020 09:41
- Son Güncelleme: 16.03.2020 10:07
EVLİ SEVGİLİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DA KONUŞTU
Olay sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlandı. Mahmutyazıcıoğlu, şunları dile getirdi: "Günah keçisi aranıyorsa burda suçlu benim. Ben kimsenin üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Ben bir yerde yakalanmadım. Bu saatten sonra kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bana saldırmak prim yapmaz. Bu yüzden Ece'ye saldırıyorlar. Dün olmuş bir şey değil bu eski bir görüntü. Gülüp geçtiğim bir şey benim. Pişman değilim, arkasındayım. Herkes sussun, bu saatten sonra konuşan kötü niyetlidir, gaddardır. Bu işin arkasındayım. Hatasıyla sevabıyla arkasındayım."
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