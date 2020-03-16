Haberler Galeri Magazin Ece Erken'den istifa sonrası yeni açıklama: DM o kadar...

Ece Erken'den istifa sonrası yeni açıklama: DM o kadar...

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken'in evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Ece Erken ise açıklamalarıyla herkesi şoke etmişti. Kısa bir süre sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken videosunu ortaya çıkarmasıyla ortalık iyice karışmış ve Ece Erken istifasını canlı sunduğu program Söylemezsem Olmaz'da açıklamıştı. Yasak aşkıyla gündemden düşmeyen Ece Erken'den yeni bir açıklama geldi.

16.03.2020 09:41 - Son Güncelleme: 16.03.2020 10:07
Ece Erken'den istifa sonrası yeni açıklama: DM o kadar...

Ece Erken, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun ortaya çıkardığı Ece Erken videosundan sonra, 13 Mart Beyaz Tv canlı yayınında konuşan Ece Erken istifa etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Erken'den istifa sonrası yeni açıklama: DM o kadar...

Bir süre sessizliğe gömülen Erken'den yeni açıklama geldi.

Ece Erken'den istifa sonrası yeni açıklama: DM o kadar...

Erken, sosyal medya hesabından kendisine gelen destek mesajlarını paylaştı ve teşekkür etti.

Ece Erken'den istifa sonrası yeni açıklama: DM o kadar...

ECE ERKEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medyaya damga vuran görüntülerin ardından Erken, Uçankuş TV'ye şunları söyledi: Bunlar çok eski görüntüler. Hatta o aracın sahibiyle o görüntüleri daha sonra birlikte izleyip güldük.

Ece Erken'den istifa sonrası yeni açıklama: DM o kadar...

EVLİ SEVGİLİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DA KONUŞTU

Olay sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlandı. Mahmutyazıcıoğlu, şunları dile getirdi: "Günah keçisi aranıyorsa burda suçlu benim. Ben kimsenin üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Ben bir yerde yakalanmadım. Bu saatten sonra kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bana saldırmak prim yapmaz. Bu yüzden Ece'ye saldırıyorlar. Dün olmuş bir şey değil bu eski bir görüntü. Gülüp geçtiğim bir şey benim. Pişman değilim, arkasındayım. Herkes sussun, bu saatten sonra konuşan kötü niyetlidir, gaddardır. Bu işin arkasındayım. Hatasıyla sevabıyla arkasındayım."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eşi çıktı! Bakın kiminle evli
Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eşi çıktı! Bakın kiminle evli