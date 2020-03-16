Ece Erken'den istifa sonrası yeni açıklama: DM o kadar...

EVLİ SEVGİLİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DA KONUŞTU

Olay sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlandı. Mahmutyazıcıoğlu, şunları dile getirdi: "Günah keçisi aranıyorsa burda suçlu benim. Ben kimsenin üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Ben bir yerde yakalanmadım. Bu saatten sonra kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bana saldırmak prim yapmaz. Bu yüzden Ece'ye saldırıyorlar. Dün olmuş bir şey değil bu eski bir görüntü. Gülüp geçtiğim bir şey benim. Pişman değilim, arkasındayım. Herkes sussun, bu saatten sonra konuşan kötü niyetlidir, gaddardır. Bu işin arkasındayım. Hatasıyla sevabıyla arkasındayım."