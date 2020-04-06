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    • 06.04.2020 17:53
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Son dakika gelişmeleri şoke edecek 6 Nisan Pazartesi

    canlı yayınında son dakka gelişmeleri! Fadime Aldemir 3 çoğunu bırakıp evdeki 30 bin lirayı, 30 kilogram yağı ve 5 kilogram zeytini alıp Muzaffere kaçtı ortalık karıştı! 33 yaşındaki Fadime Demir, 30 bin lirayı, 30 kilo yağı ve 5 kilo zeytini alıp 24 Ocak'ta evden kaçtı. Aile, Fadime Aldemir'in en küçüğü 5 yaşında olan 3 çocuğunu ve eşini bırakıp Muzaffer Y. isimli kişiyle kaçtığı iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'dan yardım istedi. Hüseyin Bey ile küçük yaşlarda evlenen genç kadının Muzaffer Y. ile tanıştıktan sonra değiştiği belirtildi. Atv'de hafta içi her gün 16.20'de izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşımaya devam ediyor. Hepsi ve daha fazlası 6 Nisan Pazartesi Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    'da canlı yayınında bugün (6 Nisan 2020 Pazartesi) neler oluyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; sonu hayal kırıklığıyla biten 25 yıllık bir yuva! Emel Hanımın kocası Haydar ile ilgili herkesi şoke edecek kararı! 17 yaşındaki kızı Esengül 17 Mart'ta, 15 yaşındaki kızı İrem ise 24 Mart'ta ortadan kayboldu! Hiçbir haber alınamayan iki kız kardeş nerede?

    ATV CANLI YAYIN

    Murat'ın 20 yıllık eşi Filiz Kaya kızlarını da alarak Sinan Zengin'e kaçtı! Edirne'de yaşayan Merve Şahin, 13 Kasım sabahı ortadan kayboldu! Kardeşi Tolga'nın Merve ile ilgili herkesi şoke edecek büyük şüphesi! 9 yıllık karısı Yeter 1 yaşındaki kızını da alarak evden giden Uğur'un büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için;

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLEYİN - TIKLA

    Murat'ın 20 yıllık eşi Filiz Kaya kızlarını da alarak Sinan Zengin'e kaçtı! Edirne'de yaşayan Merve Şahin, 13 Kasım sabahı ortadan kayboldu! Kardeşi Tolga'nın Merve ile ilgili herkesi şoke edecek büyük şüphesi! 9 yıllık karısı Yeter 1 yaşındaki kızını da alarak evden giden Uğur'un büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için

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    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN İZLE! Son dakika Esra Erol gelişmeleri şoke edecek 6 Nisan Pazartesi
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