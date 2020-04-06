Esra Erol'da canlı yayınında bugün (6 Nisan 2020 Pazartesi) neler oluyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; sonu hayal kırıklığıyla biten 25 yıllık bir yuva! Emel Hanımın kocası Haydar ile ilgili herkesi şoke edecek kararı! 17 yaşındaki kızı Esengül 17 Mart'ta, 15 yaşındaki kızı İrem ise 24 Mart'ta ortadan kayboldu! Hiçbir haber alınamayan iki kız kardeş nerede?

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Murat'ın 20 yıllık eşi Filiz Kaya kızlarını da alarak Sinan Zengin'e kaçtı! Edirne'de yaşayan Merve Şahin, 13 Kasım sabahı ortadan kayboldu! Kardeşi Tolga'nın Merve ile ilgili herkesi şoke edecek büyük şüphesi! 9 yıllık karısı Yeter 1 yaşındaki kızını da alarak evden giden Uğur'un büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için;

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Murat'ın 20 yıllık eşi Filiz Kaya kızlarını da alarak Sinan Zengin'e kaçtı! Edirne'de yaşayan Merve Şahin, 13 Kasım sabahı ortadan kayboldu! Kardeşi Tolga'nın Merve ile ilgili herkesi şoke edecek büyük şüphesi! 9 yıllık karısı Yeter 1 yaşındaki kızını da alarak evden giden Uğur'un büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için