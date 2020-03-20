Esra Erol şaştı kaldı! Sosyal medya düşkünlüğü bunu da yaptırdı! Çocuğunu alıp kaçtı sonra...
Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir konu ele alındı. Esra Erol'da programına Manisa'dan başvuran Ali Akkoç yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Bir dönem yayınlanan Benimle Evlenir Misin? adlı evlilik programıyla tanınan, ilerleyen yıllarda Esra Erol'la İzdivaç programıyla yeniden gündeme gelen Caner Toygar'ın muhabirlik yaptığı, yılların tecrübeli ismi Esra Erol'un da sunduğu Atv programına katılan Ali Akkoç'un anlattıkları inanılır gibi değildi. 12 Mart günü gecenin bir vakti 3 yaşındaki çocuğunu da alıp kaçtı, sadece o ismi aradı! Baha Akkoç ve 3 yaşındaki kızı Kadriye Naz Akkoç nerede? Son bindiği aracın plakası tespit edilmişti. Araç kime ait? Canlı yayına gelen telefon bağlantısı başta Ali Akkoç olmak üzere herkesi şoke etti! İşte 20 Mart Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar!
BAHA AKKOÇ ESKİŞEHİR'DE Mİ?
2015'te Baha Hanım ile dünya evine giren Ali Akkoç, Manisa'da bir hayat kurduklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlattı. Ali Akkoç, olay gecesi 00.30'da eşinin Adana'ya gideceğini söylediğini akabinde kendisini telefonundan engellediğini belirtti. Ali Bey, eşinin evden giderken bir mektup bıraktığını kimseyle gitmediğini yazdığını söyledi.
CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN TELEFON!
Kızını da alarak kaçan Baha, önceki gün eşi Ali'nin en yakınını aradı. O isim Ali Akkoç'un dayıoğlu Bekir Akgül... Bekir Akgül, Esra Erol'da canlı yayınında, "Baha dün beni aradı. Ben 'Neredesin sen herkes seni arıyor' deyince, 'Eskişehir'deyim başkasını arayacaktım yanlışlıkla aradım' deyip kapattı" dedi. Bu gelişme üzerine şoke olan Ali Akkoç, "Neden seni arıyor, beden bana söylemedin?" gibi sorular yöneltti.