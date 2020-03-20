Esra Erol şaştı kaldı! Sosyal medya düşkünlüğü bunu da yaptırdı! Çocuğunu alıp kaçtı sonra...

CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN TELEFON!

Kızını da alarak kaçan Baha, önceki gün eşi Ali'nin en yakınını aradı. O isim Ali Akkoç'un dayıoğlu Bekir Akgül... Bekir Akgül, Esra Erol'da canlı yayınında, "Baha dün beni aradı. Ben 'Neredesin sen herkes seni arıyor' deyince, 'Eskişehir'deyim başkasını arayacaktım yanlışlıkla aradım' deyip kapattı" dedi. Bu gelişme üzerine şoke olan Ali Akkoç, "Neden seni arıyor, beden bana söylemedin?" gibi sorular yöneltti.