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Esra Erol şaştı kaldı! Sosyal medya düşkünlüğü bunu da yaptırdı! Çocuğunu alıp kaçtı sonra...

Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir konu ele alındı. Esra Erol'da programına Manisa'dan başvuran Ali Akkoç yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Bir dönem yayınlanan Benimle Evlenir Misin? adlı evlilik programıyla tanınan, ilerleyen yıllarda Esra Erol'la İzdivaç programıyla yeniden gündeme gelen Caner Toygar'ın muhabirlik yaptığı, yılların tecrübeli ismi Esra Erol'un da sunduğu Atv programına katılan Ali Akkoç'un anlattıkları inanılır gibi değildi. 12 Mart günü gecenin bir vakti 3 yaşındaki çocuğunu da alıp kaçtı, sadece o ismi aradı! Baha Akkoç ve 3 yaşındaki kızı Kadriye Naz Akkoç nerede? Son bindiği aracın plakası tespit edilmişti. Araç kime ait? Canlı yayına gelen telefon bağlantısı başta Ali Akkoç olmak üzere herkesi şoke etti! İşte 20 Mart Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar!

20.03.2020 19:59 - Son Güncelleme: 20.03.2020 20:01
Esra Erol şaştı kaldı! Çocuğunu da alıp evi terk etti sadece o ismi aradı! Gerçek ortaya çıkınca...

Esra Erol'da programına Manisa'dan başvuran Ali Akkoç yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Ali Akkoç: "Karım Baha Akkoç, 5 gün önce 3 yaşındaki kızımız Kadriye Naz'ı da alıp ortadan kayboldu!" iddiasıyla programa başvurdu.

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Esra Erol şaştı kaldı! Çocuğunu da alıp evi terk etti sadece o ismi aradı! Gerçek ortaya çıkınca...

BAHA AKKOÇ ESKİŞEHİR'DE Mİ?
2015'te Baha Hanım ile dünya evine giren Ali Akkoç, Manisa'da bir hayat kurduklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlattı. Ali Akkoç, olay gecesi 00.30'da eşinin Adana'ya gideceğini söylediğini akabinde kendisini telefonundan engellediğini belirtti. Ali Bey, eşinin evden giderken bir mektup bıraktığını kimseyle gitmediğini yazdığını söyledi.

Esra Erol şaştı kaldı! Sosyal medya düşkünlüğü bunu da yaptırdı! Çocuğunu da alıp kaçtı sonra...

Akkoç, sonrasında eşinin Adana'ya bir erkeğin yanına gittiğini iki yıldır bu kişi ile konuştuğunu yazdığını açıkladı. Ali Akkoç, eşinin giderken evden sadece eşyalarını aldığını dikkat çekerken paraları olmadığı için değerli bir şey götürmediğini söyledi.

Esra Erol şaştı kaldı! Çocuğunu da alıp evi terk etti sadece o ismi aradı! Gerçek ortaya çıkınca...

Başarılı sunucu Esra Erol, Baha'nın en son Eskişehir'de İrem Güler isimli bir kişi ile görüştüğünün tespit edildiğini açıkladı. Baha Akkoç'un sosyal medyaya olan düşkünlüğü de yayına taşındı.

Esra Erol şaştı kaldı! Çocuğunu da alıp evi terk etti sadece o ismi aradı! Gerçek ortaya çıkınca...

CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN TELEFON!

Kızını da alarak kaçan Baha, önceki gün eşi Ali'nin en yakınını aradı. O isim Ali Akkoç'un dayıoğlu Bekir Akgül... Bekir Akgül, Esra Erol'da canlı yayınında, "Baha dün beni aradı. Ben 'Neredesin sen herkes seni arıyor' deyince, 'Eskişehir'deyim başkasını arayacaktım yanlışlıkla aradım' deyip kapattı" dedi. Bu gelişme üzerine şoke olan Ali Akkoç, "Neden seni arıyor, beden bana söylemedin?" gibi sorular yöneltti.

Esra Erol şaştı kaldı! Sosyal medya düşkünlüğü bunu da yaptırdı! Çocuğunu da alıp kaçtı sonra...

Sosyal medyadan 1.5 ay önce 3- 4 defa Baha ile görüştüğünü ifade eden dayıoğlu Bekir Akgül, ne saklıyor?

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