Yemekteyiz neden yok? Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları hakkında araştırmalar hız kazandı. TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz bugün yayınlanmadı. Programı ekranlarda göremeyen izleyiciler konu hakkında araştırmalara başladı. Hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlarda olan programda yarışmacılar birinci olmak için ter döküyor.
YEMEKTEYİZ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yemekteyiz'e koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş TV 8 tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
6 NİSAN TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Survivor Panorama / Canlı
15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Survivor Panorama
GEÇEN HAFTA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Yemekteyiz'de bu hafta 33 puanla Emrah bey haftanın birincisi olarak açıklandı.
GEÇEN HAFTAKİ YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Senem Yavuz
İbrahim Köksal
Şeyma Aktuna
Mehtap Gürlek Aydın
Emrah Saraç
YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTAKİ PUAN DURUMU
Emrah Bey: 31 puan
Mehtap Hanım: 29 puan
Şeyma Hanım: 22 puan
Senem Hanım:18 puan
İbrahim Bey: 15 puan
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