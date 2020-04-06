Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.04.2020 17:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2020 17:30
    ABONE OL

    ? yayınlanacak?

    ? TV 8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Yemekteyiz programı bugün ekranlarda yerini almadı. Bu nedenle izleyiciler özellikle bu saatlerde Yemekteyiz'in neden yayınlanmadığını merak ediyor. Yemekteyiz'de geçen hafta yani 30 Mart-3 Nisan haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki, yayınlanacak?

    Yemekteyiz neden yok?

    Yemekteyiz neden yok? Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları hakkında araştırmalar hız kazandı. TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz bugün yayınlanmadı. Programı ekranlarda göremeyen izleyiciler konu hakkında araştırmalara başladı. Hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlarda olan programda yarışmacılar birinci olmak için ter döküyor.

    YEMEKTEYİZ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Yemekteyiz'e koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş TV 8 tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

    6 NİSAN TV 8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım

    07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

    08:00 Oynat Bakalım

    09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

    12:30 Survivor Panorama / Canlı

    15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

    20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

    00:15 Survivor Ekstra / Canlı

    01:30 Doya Doya Moda

    03:30 Survivor Panorama

    GEÇEN HAFTA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    Yemekteyiz'de bu hafta 33 puanla Emrah bey haftanın birincisi olarak açıklandı.

    GEÇEN HAFTAKİ YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

    Senem Yavuz

    İbrahim Köksal

    Şeyma Aktuna

    Mehtap Gürlek Aydın

    Emrah Saraç

    YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTAKİ PUAN DURUMU

    Emrah Bey: 31 puan
    Mehtap Hanım: 29 puan
    Şeyma Hanım: 22 puan
    Senem Hanım:18 puan
    İbrahim Bey: 15 puan

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Yemekteyiz neden yok? Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Nisan TV 8 yayın akışı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri