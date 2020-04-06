Yemekteyiz neden yok? Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları hakkında araştırmalar hız kazandı. TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz bugün yayınlanmadı. Programı ekranlarda göremeyen izleyiciler konu hakkında araştırmalara başladı. Hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlarda olan programda yarışmacılar birinci olmak için ter döküyor.

YEMEKTEYİZ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yemekteyiz'e koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş TV 8 tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.