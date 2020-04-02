Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Ayakkabılarını ve mikrofonu fırlatıp gitti
Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşmede ortalık karıştı! Tülay Denizli, 24 gün önce 2.5 yaşındaki kızını da alıp evden kaçtı. Eşi tüm aramalarına rağmen ona ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Soluğu Esra Erol'un programında alan Turan Denizli, Esra Erol ekibinin yardımları ile eşine ulaştı. Ancak ortaya çıkan gerçeklere kimse hazırlıklı değildi. Tüm kirli çamaşırları yayına bağlanan kişiler tarafından deşifre edilen Tülay Denizli, Esra Erol canlı yayınında mikrofonu ve ayakkabılarını fırlatıp stüdyoyu terk etti!
02.04.2020 17:11
- Son Güncelleme: 02.04.2020 17:34
Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden anlara tanıklık edildi. Kızını da alarak evden kaçan Tülay Denizli, uyuşturucu satıcılığı mı yapıyor? Esra Erol'da canlı yayınına kaybolan eşi ve kızını aramaya gelen Turan Denizli, canlı yayında duydukları karşısında şoke oldu. Kirli çamaşırları ortaya dökülen Tülay Denizli, Esra Erol ve Avukat Hülya Kuran'ın çapraz sorgularının ardından eşine de sinirlenerek stüdyoyu terk etti!
Tülay Denizli, 24 gün önce 2.5 yaşındaki kızını da alıp evden kaçtı. Eşi tüm aramalarına rağmen ona ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Soluğu Esra Erol'un programında alan Turan Denizli, Esra Erol'un ekibinin yardımları ile eşine ulaştı. Ancak ortaya çıkan gerçeklere kimse hazırlıklı değildi.
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