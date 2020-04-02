Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Ayakkabılarını ve mikrofonu fırlatıp gitti

Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden anlara tanıklık edildi. Kızını da alarak evden kaçan Tülay Denizli, uyuşturucu satıcılığı mı yapıyor? Esra Erol'da canlı yayınına kaybolan eşi ve kızını aramaya gelen Turan Denizli, canlı yayında duydukları karşısında şoke oldu. Kirli çamaşırları ortaya dökülen Tülay Denizli, Esra Erol ve Avukat Hülya Kuran'ın çapraz sorgularının ardından eşine de sinirlenerek stüdyoyu terk etti!