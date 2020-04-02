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Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Ayakkabılarını ve mikrofonu fırlatıp gitti

Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşmede ortalık karıştı! Tülay Denizli, 24 gün önce 2.5 yaşındaki kızını da alıp evden kaçtı. Eşi tüm aramalarına rağmen ona ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Soluğu Esra Erol'un programında alan Turan Denizli, Esra Erol ekibinin yardımları ile eşine ulaştı. Ancak ortaya çıkan gerçeklere kimse hazırlıklı değildi. Tüm kirli çamaşırları yayına bağlanan kişiler tarafından deşifre edilen Tülay Denizli, Esra Erol canlı yayınında mikrofonu ve ayakkabılarını fırlatıp stüdyoyu terk etti!

02.04.2020 17:11 - Son Güncelleme: 02.04.2020 17:34
Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Ayakkabılarını ve mikrofonu fırlatıp gitti

Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden anlara tanıklık edildi. Kızını da alarak evden kaçan Tülay Denizli, uyuşturucu satıcılığı mı yapıyor? Esra Erol'da canlı yayınına kaybolan eşi ve kızını aramaya gelen Turan Denizli, canlı yayında duydukları karşısında şoke oldu. Kirli çamaşırları ortaya dökülen Tülay Denizli, Esra Erol ve Avukat Hülya Kuran'ın çapraz sorgularının ardından eşine de sinirlenerek stüdyoyu terk etti!

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Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Ayakkabılarını ve mikrofonu fırlatıp gitti

Esra Erol'da programında, 24 gün önce kızı ile birlikte ortadan kaybolan Tülay Denizli canlı yayında şoke etti. Yüzleşme sırasında ayakkabılarını çıkaran Tülay Denizli, bunları eşi Turan Denizli'nin önüne atıp programı terk etti.

Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Ayakkabılarını ve mikrofonu fırlatıp gitti

ATV'de yayınlanan Esra Erol'la programına Turan Denizli, 24 gün önce ortadan kızı ile birlikte kaybolan eşi Tülay Denizli'yi aramak için katıldı. Esra Erol, Tülay Denizli'nin izini sürdü ve onu İstanbul'da buldu.

Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Ayakkabılarını ve mikrofonu fırlatıp gitti

Canlı yayına yüzleşmeye gelen Tülay Denizli herkesi şoke etti. Yayında hem eşine hem de Esra Erol'a sinirlenen Tülay Denizli, ayakkabılarını stüdyonun ortasına atıp yayını terk etti. İşte yaşananlar:

Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Ayakkabılarını ve mikrofonu fırlatıp gitti

Tülay Denizli, 24 gün önce 2.5 yaşındaki kızını da alıp evden kaçtı. Eşi tüm aramalarına rağmen ona ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Soluğu Esra Erol'un programında alan Turan Denizli, Esra Erol'un ekibinin yardımları ile eşine ulaştı. Ancak ortaya çıkan gerçeklere kimse hazırlıklı değildi.

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