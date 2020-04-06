Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 16. bölümünde yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Heyecanın dorukta olduğu son bölümde Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirdi ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düştü. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine geldi. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.