Esra Erol'daki Temel Aydın canlı yayında çileden çıktı! Karısı Esma önce başkasına kaçtı sonra...

Lise arkadaşım Hakan dediği adamla ilgili canlı yayında öğrendikleri karşısında şoke olan Esma, sözleriyle herkesi şaşırttı.

Temal Aydın'ın eşi Esma'nın lise arkadaşım dediği Hakan'ın gerçekte Mehmet Çetin olduğu ve kendisinden 20 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Ancak tek saklı kalmış gerçek bu değildi.