Esra Erol'daki Temel Aydın canlı yayında çileden çıktı! Karısı Esma önce başkasına kaçtı sonra...
Esra Erol'da canlı yayınında Temel - Esma Aydın çiftinin arasındaki diyaloglar sosyal medyaya damga vurdu. Kocasını aldattı, lise aşkıma kaçtım dedi. Esma Aydın'ın kaçtığı adamın hem 20 yaş büyük hem de evli olduğu Esra Erol'da ortaya çıktı. Genç kadın öğrendiği gerçek karşısında verdiği tepki ile herkesi şaşırttı. Esma'nın babası Nuri Bey canlı yayında günler sonra kızına kavuştu. Nuri Bey ise 'Benim kızım kocası Temel yüzünden evden kaçtı' diyerek kızını haklı buldu. Ancak Esma'nın verdiği son karar herkesi şoke etti. İşte Esra Erol canlı yayınında adı geçen Temel Aydın - Nuri Aydın - Mehmet Çetin'in yaşadıkları...
19.03.2020 18:53
- Son Güncelleme: 19.03.2020 18:53
Lise arkadaşım Hakan dediği adamla ilgili canlı yayında öğrendikleri karşısında şoke olan Esma, sözleriyle herkesi şaşırttı.
Temal Aydın'ın eşi Esma'nın lise arkadaşım dediği Hakan'ın gerçekte Mehmet Çetin olduğu ve kendisinden 20 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Ancak tek saklı kalmış gerçek bu değildi.
Mehmet Çetin'in evli olduğunu öğrenen Esma, eşi Temel Aydın'a geri dönmek istedi. İddiaların odağındaki Çetin, önceki gün Esra Erol'a katıldı. 'Esma'nın evli olduğunu biliyordum' diyen Mehmet Çetin, herkesi çileden çıkardı. Yayını terk eden Mehmet Çetin hakkında gerçekleri yeni öğrendiğini öğrenen Esma çılgına döndü.
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