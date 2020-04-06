Müge Anlı bugün neden yok? Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın bugün özel bölüm olarak izleyici karşısına çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve vaka sayılarının artış göstermesi nedeni ile Müge Anlı geçtiğimiz hafta Cuma günü, hafta başında ekibi ile birlikte ekranlarda olamayabileceklerinin sinyalini vermişti.

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI NEDEN YOK BUGÜN?

Müge Anlı koronavirüs nedeni ile bir süre Atv ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ara verdi. Geçtiğimiz hafta programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile canlı yayına katılamamıştı. 6 Nisan Atv ekranlarında bugün, Müge Anlı özel bölüm olarak yayınlanıyor.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı bir süre canlı yayına veda eden Müge Anlı'nın ekranlara ne zaman döneceği henüz bilinmiyor. Pandeminin ülkemizi terk etmeye başlaması ile Müge Anlı canlı yayının yeniden olacağı düşünülüyor.

MÜGE ANLI ÖZEL BÖLÜMDE YAYINLANAN KONULAR!

Müge Anlı bugün Atv ekranlarında özel bölüm olarak yayınlanıyor. Geçmişte günlerce konuşulan konuların yayınlandığı 6 Nisan Atv canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olayları haberimizden anlık takip edebilirsiniz!

Müge Anlı yeni sezondaki konular

Erdal Akın'ın kardeşi Mehtap Kabalcı bulundu!

6 gündür kayıp olan Dilan Onat bulundu!

Mehmet Elbay cinayeti aydınlantıldı.

Mersin'de kaybolan Mahsun bulundu.

Kayıp olarak aranan Ece Yıldırım bulundu.

Remzi Çelebi'nin 25 yıldır görmediği annesi bulundu.

İki çocuk annesi Yasemin bulundu.

Evlilik ve ev hayaliyle kandıran kişiler bulundu.

İzmir'de kaybolan Salih annesine kavuştu.