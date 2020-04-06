Müge Anlı kaç yaşında? Canlı yayın yapamayan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırdı

Müge Anlı, Arif Verimli'nin canlı yayına katılamayışını, "Arif Hocam da yaş engeline takıldı. Aslında özel izinlerle çalışanlar var ama bağışıklık sistemi çok düşük olduğu için Arif Hocam'ın ona da kıyamadık. Buradan kendilerine de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok öpüyorum, en kısa zamanda kendisi aramızda olacak" sözleri ile ifade etmişti.

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