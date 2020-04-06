Müge Anlı kaç yaşında? Canlı yayın yapamayan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırdı
Müge Anlı canlı yayın neden yok? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, bir süre Atv ekranlarındaki canlı yayına ara verdi. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına hakaret ettiği yönünde çirkin provokasyona maruz kalan tecrübeli sunucunun yaşı merak konusu oldu! 'Müge Anlı, koronavirüs nedeni ile mi canlı yayına ara verdi? Müge Anlı kaç yaşında?' gibi soruların cevabını arayan hayranları, Müge Anlı'nın yaşını öğrenince şaşırdı. İşte Müge Anlı kaç yaşında ve Müge Anlı canlı yaın neden yok sorusunun yanıtı...
Müge Anlı canlı yayın bugün Atv ekranlarında yayınlanmadı. Bir haftadır koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı stüdyoya seyirci alınmadan yayına devam eden Müge Anlı, canlı yayında üzüntüsünü dile getirmiş, 'İlk kez bu stüdyoyu böyle izleyicisiz görüyorum o yüzden üzüntü duyuyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıkla yeniden burada beraber buluşuruz' demişti. Müge Anl'nın programı 6 Nisan Atv ekranlarında bugün, Müge Anlı özel bölüm olarak yayınlanıyor.
Müge Anlı, Arif Verimli'nin canlı yayına katılamayışını, "Arif Hocam da yaş engeline takıldı. Aslında özel izinlerle çalışanlar var ama bağışıklık sistemi çok düşük olduğu için Arif Hocam'ın ona da kıyamadık. Buradan kendilerine de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok öpüyorum, en kısa zamanda kendisi aramızda olacak" sözleri ile ifade etmişti.
MÜGE ANLI'NIN AÇIKLAMASI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
MÜGE ANLI'DAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA 100 BİN LİRA DESTEK!
"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Mücadele Kampanyası'na ben de 100 bin lira ile katılıyorum. Sizlerden de 10'ar lira ve yapabilenler için daha büyük bağışlar ile destek olmanızı bekliyorum. Birbirimize sevgi dolu gözlerle bakarak moralimizi yüksek tutarak inanıyorum ki bu kötü günlerin üstesinden geleceğiz." dedi.