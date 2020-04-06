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Müge Anlı kaç yaşında? Canlı yayın yapamayan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırdı

Müge Anlı canlı yayın neden yok? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, bir süre Atv ekranlarındaki canlı yayına ara verdi. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına hakaret ettiği yönünde çirkin provokasyona maruz kalan tecrübeli sunucunun yaşı merak konusu oldu! 'Müge Anlı, koronavirüs nedeni ile mi canlı yayına ara verdi? Müge Anlı kaç yaşında?' gibi soruların cevabını arayan hayranları, Müge Anlı'nın yaşını öğrenince şaşırdı. İşte Müge Anlı kaç yaşında ve Müge Anlı canlı yaın neden yok sorusunun yanıtı...

06.04.2020 12:24 - Son Güncelleme: 06.04.2020 12:48
Müge Anlı kaç yaşında? Canlı yayın yapamayan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırdı

Müge Anlı canlı yayın bugün Atv ekranlarında yayınlanmadı. Bir haftadır koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı stüdyoya seyirci alınmadan yayına devam eden Müge Anlı, canlı yayında üzüntüsünü dile getirmiş, 'İlk kez bu stüdyoyu böyle izleyicisiz görüyorum o yüzden üzüntü duyuyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıkla yeniden burada beraber buluşuruz' demişti. Müge Anl'nın programı 6 Nisan Atv ekranlarında bugün, Müge Anlı özel bölüm olarak yayınlanıyor.

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Müge Anlı kaç yaşında? Canlı yayın yapamayan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırdı

Müge Anlı koronavirüs nedeni ile bir süre Atv ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ara verdi. Geçtiğimiz hafta programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile canlı yayına katılamamıştı.

Müge Anlı kaç yaşında? Canlı yayın yapamayan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırdı

Müge Anlı, Arif Verimli'nin canlı yayına katılamayışını, "Arif Hocam da yaş engeline takıldı. Aslında özel izinlerle çalışanlar var ama bağışıklık sistemi çok düşük olduğu için Arif Hocam'ın ona da kıyamadık. Buradan kendilerine de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok öpüyorum, en kısa zamanda kendisi aramızda olacak" sözleri ile ifade etmişti.

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Müge Anlı kaç yaşında? Canlı yayın yapamayan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırdı

Hep birlikte, birbirimize saygı ve sevgi duyarak bu zorlu sürecin üstesinden geleceğimizi her fırsatta dile getiren tecrübeli sunucu, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na canlı yayında destek olmuştu.

Müge Anlı kaç yaşında? Canlı yayın yapamayan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırdı

MÜGE ANLI'DAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA 100 BİN LİRA DESTEK!


"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Mücadele Kampanyası'na ben de 100 bin lira ile katılıyorum. Sizlerden de 10'ar lira ve yapabilenler için daha büyük bağışlar ile destek olmanızı bekliyorum. Birbirimize sevgi dolu gözlerle bakarak moralimizi yüksek tutarak inanıyorum ki bu kötü günlerin üstesinden geleceğiz." dedi.

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