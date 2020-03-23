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Müge Anlı Arif Verimli'nin canlı yayına gelemeyeceğini açıkladı, herkes şoke oldu! Arif Verimli kaç yaşında?

Müge Anlı, Prof. Dr. Arif Verimli'nin canlı yayına gelemediğini açıkladı, herkes şoke oldu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, koronavirüs tedbirleri alındıktan sonra kaldığı yerden Atv ekranlarında devam ediyor. Geçtiğimiz gün canlı yayında aslen Arnavut olduğunu açıklayan 46 yaşındaki Müge Anlı, Arif Verimli'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yaş engeline takıldığını duyurdu. İzleyiciler ise Müge Anlı'daki Psikiyatrist Arif Verimli'nin koronavirüs olup olmadığını ve yaşını merak etti. İşte 23 Aralık Müge Anlı canlı yayınında olmayan Arif Verimli'nin yaşı...

23.03.2020 12:13 - Son Güncelleme: 23.03.2020 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





