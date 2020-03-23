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Müge Anlı Arif Verimli'nin canlı yayına gelemeyeceğini açıkladı, herkes şoke oldu! Arif Verimli kaç yaşında?

Müge Anlı, Prof. Dr. Arif Verimli'nin canlı yayına gelemediğini açıkladı, herkes şoke oldu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, koronavirüs tedbirleri alındıktan sonra kaldığı yerden Atv ekranlarında devam ediyor. Geçtiğimiz gün canlı yayında aslen Arnavut olduğunu açıklayan 46 yaşındaki Müge Anlı, Arif Verimli'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yaş engeline takıldığını duyurdu. İzleyiciler ise Müge Anlı'daki Psikiyatrist Arif Verimli'nin koronavirüs olup olmadığını ve yaşını merak etti. İşte 23 Aralık Müge Anlı canlı yayınında olmayan Arif Verimli'nin yaşı...

23.03.2020 12:13 - Son Güncelleme: 23.03.2020 12:43
Müge Anlı Arif Verimli'nin canlı yayına gelemeyeceğini açıkladı, herkes şoke oldu! Arif Verimli kaç yaşında

Müge Anlı'daki psikiyatrist Arif Verimli koronavirüse mi yakalandı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmayan Prof. Dr. Arif Verimli'nin koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağına takıldığı için yayına gelmediğini açıklayan Müge Anlı herkesi şaşırttı. Peki Müge Anlı'daki Arif Verimli kaç yaşında?

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Müge Anlı Arif Verimli'nin canlı yayına gelemeyeceğini açıkladı, herkes şoke oldu! Arif Verimli kaç yaşında

İşte Müge Anlı'nın Arif Verilmli açıklaması: Arif Hocam da yaş engeline takıldı. Aslında özel izinlerle çalışanlar var ama bağışıklık sistemi çok düşük olduğu için Arif Hocam'ın ona da kıyamadık. Buradan kendilerine de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok öpüyorum, en kısa zamanda kendisi aramızda olacak.

Müge Anlı Arif Verimli'nin canlı yayına gelemeyeceğini açıkladı, herkes şoke oldu! Arif Verimli kaç yaşında?

RAHMİ ÖZKAN

81 yaşında

Müge Anlı Arif Verimli'nin canlı yayına gelemeyeceğini açıkladı, herkes şoke oldu! Arif Verimli kaç yaşında?

MEHMET ŞEVKİ SÖZEN

57 yaşında

Müge Anlı Arif Verimli'nin canlı yayına gelemeyeceğini açıkladı, herkes şoke oldu! Arif Verimli kaç yaşında

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA

21 yaşında

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