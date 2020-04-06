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    • 06.04.2020 10:55
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    • 06.04.2020 11:01
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    'nun eşi müjdeyi verdi! 3.çocuk yolda

    Uzun yıllar ’da top koşturan, Son olarak Göztepe forması giyen ve uzun süredir ortalarda gözükmeyen 'ndan, haber var. Sabri Sarıoğlu 3.kez baba oluyor. Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi bebek haberini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı...

    Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oluyor

    Son olarak Göztepe forması giyen ve uzun süredir ortalarda gözükmeyen 'ndan, haber var. Bir süredir antrenörlük dersleri alan eski lı futbolcu, korona virüs salgını nedeniyle evine kapanmıştı. Evinde eşi ve çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Sabri, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

    Sabru Sarıoğlu'nun pilot eşi bebek haberini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı...

    'EVET HAMİLEYİM'

    "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki..Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum"

    2 ÇOCUKLARI VAR

    Yağmur - Sabri Sarıoğlu çiftinin 7 yaşında bir oğulları, 2 yaşında da bir kızları var...

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