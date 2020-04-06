Son olarak Göztepe forması giyen ve uzun süredir ortalarda gözükmeyen Sabri Sarıoğlu'ndan, haber var. Bir süredir antrenörlük dersleri alan eski Galatasaraylı futbolcu, korona virüs salgını nedeniyle evine kapanmıştı. Evinde eşi ve çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Sabri, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

Sabru Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu bebek haberini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı...

'EVET HAMİLEYİM'

"Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki..Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum"

2 ÇOCUKLARI VAR

Yağmur - Sabri Sarıoğlu çiftinin 7 yaşında bir oğulları, 2 yaşında da bir kızları var...