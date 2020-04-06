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    • 06.04.2020 10:04
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    Zalim İstanbul'un Seher'inin acı günü! dayısını corona virüs nedeniyle kaybetti

    Zalim İstanbul dizisinde Seher karakterine hayat veren , koronavirüs nedeniyle dayısını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan Uğur, sözlerine, "Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim... Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti..." şeklinde başladı. İşte koronavirüsten hayatını kaybeden dayısı Cem Bayer hakkında Deniz Uğur'un yazdıkları...

    Zalim İstanbul'un Seher'inin acı günü! Deniz Uğur dayısını corona virüs nedeniyle kaybetti

    Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde 'Seher' karakterine hayat veren , corona virüs salgını sebebiyle dayısını kaybettiğini açıkladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi veren Uğur, duygularını takipçilerine aktardı.

    Uğur, "Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim... Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti... Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini... Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor... İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yâd etmek sözümüz... Hepimizin canı çok yanıyor."

    "İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu... Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan... " dedi.

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