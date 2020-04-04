Şarkıcı Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma'nın, Özbekistan uyruklu yardımcıları Gulnoza Mamatova'yı Coronavirüs olduğu için darp ettiği iddia edildi. Serengil'in avukatının açıklaması şöyle: "Bahsi geçen kadının evli, çocuklu ve ailesi yurtdışında. Ülkemizdeki sevgilisine gitmek istemiş. Müvekkilim bunu kabul etmemiş. Gidersen seni bir daha buraya alamam virüs riski var demiştir. Ardından müvekkilime şantaj mesajları atılarak para istemiştir."



Özbekistan uyruklu kadın, şarkıcı Seren Serengil'den şikayetçi oldu.