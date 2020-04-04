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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    'in avukatından 'yardımcısını darp etti' iddialarına ilişkin açıklama

    Şarkıcı ve sevgilisi 'nın, Özbekistan uyruklu yardımcıları 'yı Coronavirüs olduğu için darp ettiği iddia edildi. Serengil'in avukatının açıklaması şöyle: "Bahsi geçen kadının evli, çocuklu ve ailesi yurtdışında. Ülkemizdeki sevgilisine gitmek istemiş. Müvekkilim bunu kabul etmemiş. Gidersen seni bir daha buraya alamam virüs riski var demiştir.

    Sevgilsine gitmek istedi

    Şarkıcı ve sevgilisi 'nın, Özbekistan uyruklu yardımcıları 'yı Coronavirüs olduğu için darp ettiği iddia edildi. Serengil'in avukatının açıklaması şöyle: "Bahsi geçen kadının evli, çocuklu ve ailesi yurtdışında. Ülkemizdeki sevgilisine gitmek istemiş. Müvekkilim bunu kabul etmemiş. Gidersen seni bir daha buraya alamam virüs riski var demiştir. Ardından müvekkilime şantaj mesajları atılarak para istemiştir."


    Özbekistan uyruklu kadın, şarkıcı Seren Serengil'den şikayetçi oldu.

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