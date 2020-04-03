'Beni darp etti, ormana attı' demişti! Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısından videolu açıklama geldi

Gulnoza Mamatova, adaletin er ya da geç yerini bulacağını belirterek, "Yapılanlar cezasız kalmayacaktır" dedi. Yaşadığı olayın hala şokunda olduğunu söyleyen Gulnoza Mamatova, haklarında şikayetçi olduğu kişiler tarafından hala tehdit edildiğini söyledi.

"ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAKTIR"

Mamatova, "Yaşadığım olayla ilgili avukatım Ali Çizik Bey adliye kurumlarında gerekli işlemleri başlatmışlardır. Olayın basına yansımasından sonra Seren Hanım televizyonda bir açıklama yapmıştır. Bu bir kadın tarafından yaptıklarını kapatmak adına hala hakaret ve iftiralara devam edip olayla alakası olmayan, benim hayatımda tanımadığım kişileri bağlıyorlar. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Tüm yapılanlar cezasız kalmayacaktır. Avukatım Ali Çezik Bey süreci yakında takip ediyor" dedi.

Gülnaz Mamatova'nın avukatı Ali Çezik de basın mensuplarına yönelik bir video hazırladı.

