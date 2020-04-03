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Seren Serengil yardımcısını 'koronavirüs edeceksin bizi' diyerek darp edip ormana mı attı? İşte Serengil'den yanıt!

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, istenmeyen olaylara da neden oluyor. Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşının, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbek asıllı yardımcılarını darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulunduklarına" yönelik iddialar savcılığa taşındı. Suç duyurusu dilekçesiyle birlikte, Mamatova'nın aldığı darp raporu ile aldığı darba ilişkin, yolunmuş saç görüntüsünün de olduğu fotoğraflar da savcılığa sunuldu. Serengil'den iddialara yanıt geldi: Tamamı kurgu...

03.04.2020 09:50 - Son Güncelleme: 03.04.2020 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





