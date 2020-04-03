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Seren Serengil yardımcısını 'koronavirüs edeceksin bizi' diyerek darp edip ormana mı attı? İşte Serengil'den yanıt!

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, istenmeyen olaylara da neden oluyor. Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşının, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbek asıllı yardımcılarını darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulunduklarına" yönelik iddialar savcılığa taşındı. Suç duyurusu dilekçesiyle birlikte, Mamatova'nın aldığı darp raporu ile aldığı darba ilişkin, yolunmuş saç görüntüsünün de olduğu fotoğraflar da savcılığa sunuldu. Serengil'den iddialara yanıt geldi: Tamamı kurgu...

03.04.2020 09:50 - Son Güncelleme: 03.04.2020 10:35
Seren Serengil yardımcısını 'koronavirüs edeceksin bizi' diyerek darp edip ormana mı attı? İşte Serengil'den yanıt!

Seren Serengil ve erkek arkadaşı Mustafa Tohma hakkında yabancı uyruklu yardımcılarını darp ettikleri ve ormana götürerek bıraktıkları iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başavcılığına şikayetçi olundu. Gündeme bomba gibi düşen son dakika magazin haberinin ardından Seren Serengil'den açıklama geldi.

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Seren Serengil yardımcısını 'koronavirüs edeceksin bizi' diyerek darp edip ormana mı attı? İşte Serengil'den yanıt!

Yabancı uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Türkiye'de oturma izni bulunan Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalıştığı belirtildi.

Seren Serengil yardımcısını 'koronavirüs edeceksin bizi' diyerek darp edip ormana mı attı? İşte Serengil'den yanıt!

Müştekinin şüpheli Seren Serengil'in yanında 2 hafta çalıştığı ve çalışma izni alamaması üzerine işi bıraktığının kaydedildiği dilekçede, Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın müştekiyi arayarak, 'Seni çok beğeniyoruz, gel istediğin şartlarda tekrar çalışmaya başla' demesi üzerine müştekinin yeniden Seren Serengil'in yanında çalışmaya başladığı kaydedildi.

Seren Serengil yardımcısını 'koronavirüs edeceksin bizi' diyerek darp edip ormana mı attı? İşte Serengil'den yanıt!

"HEPİMİZİ KORONA EDECEKSİN"

Dilekçede, 23 Mart 2020 tarihinde şüphelilerin evde olduğu saatte Gulnoza Mamatova'nın çok yorgun olduğunu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ve haftalık izni için dışarı çıkacağını söylemesi üzerine, Seren Serengil'in 'Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz. Hasta mısın? Bize bulaştırdın, kaçıyorsun' dediğini anlatıldı.

Seren Serengil yardımcısını 'koronavirüs edeceksin bizi' diyerek darp edip ormana mı attı? İşte Serengil'den yanıt!

Müştekinin ise hasta olmadığını söyleyerek, 'İşten ayrılıyorum' dediği belirtildi. Bunun üzerine Seren Serengil'in 'Siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek yardımcısına saldırdığı, saçından tutarak yere yatırdığı ve tekmelemeye başladığı kaydedildi.

Bu sırada müşteki kadının çığlıklarını duyan Mustafa Tohma'nın odaya geldiği, müştekinin uğradığı darp nedeniyle yüzünden yaralandığı ve bir avuç dolusu saçının yolunduğu, darp edilen Mamatova'nın bahçeye koşarak polisi aradığı, bu sırada peşinden gelen Tohma'nın telefonu zorla elinden aldığı ve zorla eve sokarak derhal eşyalarını toplamasını istediği belirtildi.

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