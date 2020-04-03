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    • 03.04.2020 10:16
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    • 03.04.2020 10:20
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! son dakika itirafı! 'Vicdan azabı çekiyorum' Hatice Özkaçak'ın katili kim?

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 38 yıl sonra bir araya gelen 6 kardeşin göz yaşartan buluşması! Tuğba Hanım yıllar sonra kardeşlerine Müge Anlı ve ekibi sayesinde kavuştu! Hatice Özkaçak'ın katili kim? 11 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Taner Özkaçak önce inkar etti, sonra 'Vicdan azabı çekiyorum' dedi. Hepsi ve daha fazlası 3 Nisan ında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    canlı yayında son dakika itirafı! Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Nisan Cuma Atv canlı yayınında neler oluyor? Hatice Özkaçak neden öldürüldü? Hatice Özkaçak'ın katili kim? Ayşegül Özkaçak, annesinin ölümüyle ilgili kimden ya da kimlerden şüpheleniyor? Önce inkar etti, sonra 'Vicdan azabı çekiyorum' dedi. Taner Özkaçak ında hangi itirafta bulunuyor! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 3 Nisan Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    ATV CANLI YAYIN

    İstanbul'da yaşayan Cevat Adak 38 yıl önce komşuları aracılığıyla Tuğba'yı aramak için Atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.Kız kardeşine canlı yayında seslenen Cevat Bey, eksiliğini hissetiyoruz, demişti. Bütün kardeşlerin aynı fikirde olduğunu söyleyen Cevat Bey kız kardeşinin yayına bağlanmasını istedi.

    Müge Anlı müjdeli haberi verdi ve Tuğba Hanım'ı bulduğunu söyledi. 9 yaşında evlatlık olduğunu öğrenen Tuğba Hanım, biyolojik ailesine tepkiliydi.Görüşmek istemiyorum diyen Tuğba Hanım'ı bugün kardeşlerini görmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaydı.

    8 aylıkken evlatlık verilen Tuğba, kardeşleriyle 38 yıl sonra ilk kez Atv'nin başarılı programı Müge Anlı'da kavuştu.Gözyaşları içinde gerçekleşen buluşma hem sitem hem de gözyaşı vardı.

    Kırgınlıklarını dile getiren Tuğba Hanım yaşadığı duyguları anlatırken stüdyoda bulunan kardeşleri onu bağrına basmaya çoktan hazırdı. Müge Anlı kardeşlerin filmleri aratmayan hayat hikayesini dinlerken duygusal anlar yaşadı.

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